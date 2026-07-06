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APA ots news: Ein Jahr OeNB-Bankomat®-Initiative: mehr als ein neuer Standort pro Woche

66. Gerät in Güttenbach durch Gouverneur Kocher eröffnet, mehr  
als 80.000 Menschen mit verbessertem Bargeldzugang 

Wien (APA-ots) - Vor einem Jahr startete die Oesterreichische  
Nationalbank (OeNB) eine 
bundesweite Initiative zur Sicherstellung der Bargeldversorgung, mit 
besonderem Fokus auf ländliche und bislang unterversorgte Regionen. 

Die Zwischenbilanz nach zwölf Monaten fällt positiv aus: Mit der 
heutigen Eröffnung eines weiteren OeNB-Bankomaten® in Güttenbach 
durch OeNB-Gouverneur Martin Kocher erhöht sich die Zahl der aktiven 
Geräte auf 66. Seit Juli 2025 wurde damit im Schnitt mehr als ein 
Geldausgabegerät pro Woche installiert. Mehr als 80.000 Menschen in 
bislang unterversorgten Gemeinden profitieren bereits von einem 
verlässlichen, einfachen und barrierefreien Zugang zu Bargeld. 

Die Initiative zielt vor allem darauf ab, die Wahlfreiheit 
zwischen digitalen und analogen Zahlungsmitteln zu stärken und 
Versorgungslücken gezielt zu schließen. Mit allen 66 bislang 
errichteten Geldautomaten wurden Gemeinden versorgt, in denen zuvor 
kein Bankomat® verfügbar war. Die verbesserte Bargeldversorgung 
stärkt auch die lokale Nahversorgung: Kleine Händler:innen, Vereine, 
die Gastronomie und Dienstleister:innen profitieren von der lokalen 
Bargeldversorgung, und Haushalte sparen Zeit und Fahrtkosten. 

Mussten vor der Installation des neuen Geräts in Güttenbach die 
Einwohner:innen im Durchschnitt 4,4 Kilometer bis zum nächsten 
Geldausgabeautomaten zurücklegen, reduziert sich mit dem neuen 
Standort die durchschnittliche Wegstrecke auf 0,6 Kilometer. Diese 
Verringerung der Distanz bedeutet eine spürbare Verbesserung der 
Lebensqualität und der regionalen Versorgungssicherheit. 

OeNB-Gouverneur Martin Kocher erklärt: "Die Bilanz nach einem 
Jahr zeigt, dass die Bankomat®-Initiative der Nationalbank wirkt. Mit 
mittlerweile 66 Geldautomaten haben wir Versorgungslücken im 
ländlichen Raum gezielt geschlossen und somit mehr als 80.000 
Menschen in ganz Österreich einen besseren Zugang zu Bargeld 
ermöglicht. Ich freue mich, dass wir nun auch einen Bankomaten in der 
Marktgemeinde Güttenbach im Burgenland aufstellen. Jeder neue 
Standort bedeutet kürzere Wege, mehr Komfort und eine stärkere lokale 
Versorgung. Ein einfacher und kostengünstiger Zugang zu Bargeld ist 
der Schlüssel zur Wahlfreiheit beim Bezahlen. Bargeld ist und bleibt 
unverzichtbar. Deshalb ist uns die flächendeckende Bargeldversorgung 
in Österreich ein wichtiges Anliegen." 

Der Bürgermeister von Güttenbach, Leo Radakovits, ergänzt: "Der 
neue Bankomat® ist ein Gewinn für unsere Gemeinde. Kürzere Wege zu 
Bargeld erleichtern den Alltag vieler Menschen und stärken unsere 
lokale Nahversorgung." 

Die OeNB plant, den Ausbau fortzuführen und strebt an, die 
Versorgung in weiteren Gemeinden zu verbessern. Ziel ist ein Ausbau 
auf bis zu 120 OeNB-Geldausgabegeräte bis Ende 2026. Gleichzeitig 
haben sich die Banken in einer Vereinbarung mit dem Österreichischen 
Gemeindebund dazu bereiterklärt, ihre Standorte von 
Geldausgabegeräten abzusichern. 

Die Bankomat®-Initiative der OeNB wurde 2025 mit dem CashTech 
Innovation Award ausgezeichnet und stößt auf breites öffentliches 
Interesse. 

Auf der Website der OeNB bietet ein Dashboard unterschiedliche 
Informationsmöglichkeiten rund um die Erreichbarkeit von 
Geldausgabeautomaten in Österreich: 
https://oenb.shinyapps.io/ErreichbarkeitGeldautomaten/ 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

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