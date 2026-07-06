Was bewegt die Aktie?

Goldman erhöht das Kursziel für Auto1 von 36 auf 36,50 Euro. Es ist bereits die zweite Anhebung, nach dem Schritt von 35 auf 36 Euro. Als Begründung dient die Erwartung stärkerer Verkaufszahlen bei Autohero, dem Privatkundengeschäft des Unternehmens. Die minimale Anpassung um 50 Cent dürfte vor allem dazu dienen, die Aktie erneut ins Gespräch zu bringen.

Fundamental sieht die Lage bei Auto1 nicht schlecht aus. Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 34 ist die Aktie aber kein Schnäppchen mehr. Deutlich günstiger war der Wert, als der Kurs in Richtung 20 Euro lief.

Charttechnik

Das Jahreshoch liegt bei rund 31 Euro, dort bildete sich ein hartes Doppeltop, an dem die Aktie schon einmal hängen blieb. Das aus der letzten Aufwärtssequenz abgeleitete Kursziel von knapp 30 Euro fällt genau in den Beginn dieses starken Widerstandsbereichs. Wer auf dem aktuellen Niveau kauft, hat damit nur wenig Raum nach oben. Ein deutlich besseres Chance-Risiko-Verhältnis bot der tiefere Einstieg rund um 23 Euro nach der Bodenbildung.

Martins Einschätzung

Charttechnisch gefällt mir die Bewegung, für einen neuen Einstieg ist das Niveau aber wenig attraktiv. Bis zum Widerstand bei knapp 30 Euro bleibt zu wenig Spielraum. Deshalb bleibe ich hier zurückhaltend und würde neue Positionen erst nach einem Rücksetzer oder einem sauberen Ausbruch über das Doppeltop in Betracht ziehen.