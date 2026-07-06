Britische Comcast-Tochter Sky übernimmt TV-Geschäft von ITV

London, 06. ⁠Jul (Reuters) - Der US-Medienkonzern Comcast stärkt mit einem milliardenschweren Zukauf sein Fernsehgeschäft in Großbritannien. Die britische Pay-TV-Tochter Sky übernimmt für 1,6 Milliarden Pfund das Fernseh- ‌und Streaminggeschäft des Senders ITV, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Der dadurch entstehende Konzern soll ⁠mit einer ⁠breiten Palette von kostenpflichtigen und kostenlosen Angeboten den globalen Streaming-Riesen Netflix, Amazon und Disney Paroli bieten.

Sky-Chefin Dana Strong sprach von einem Meilenstein in der Geschichte des britischen Rundfunks. Analysten zufolge ‌würde das fusionierte Unternehmen mehr als ‌70 Prozent des britischen Fernsehwerbemarktes kontrollieren. Auch deswegen rechnen Branchenexperten mit einer genauen Prüfung des Vorhabens ⁠durch die Wettbewerbshüter.

Mit der vereinbarten Transaktion wird ITV zu ‌einer reinen Produktionsgesellschaft. Das ⁠Unternehmen soll auch das fusionierte ITV-Sky-Netzwerk mit Sendungen beliefern, darunter in Großbritannien bekannte Formate wie "Love Island" und "Coronation Street", sowie weitere Sender und ‌Streamingdienste weltweit versorgen. ⁠ITV erhält den Angaben zufolge ⁠1,2 Milliarden Pfund in bar sowie eine erfolgsabhängige Zahlung von bis zu 200 Millionen Pfund.

Die ITV-Aktie legte im frühen Handel um ein Prozent auf 83 Pence zu.

(Bericht von Paul Sandle, Raechel Thankam Job und Sarah Young, bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Christian Rüttger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)