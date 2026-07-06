Bundesregierung zurückhaltend zu Aussichten für Minenräumung in Straße von Hormus

Berlin, 06. ⁠Jul (Reuters) - Die Bundesregierung hat sich zurückhaltend zu den Aussichten für eine Minenräumung in der Straße von Hormus geäußert. Großbritannien, Frankreich und der Oman hätten am Freitag eine ‌politische Vereinbarung zur Räumung von Minen in omanischen Hoheitsgewässern geschlossen, sagte ein deutscher Regierungsvertreter am Montag in Berlin. ⁠Aber "ob und ⁠in welchem Zeitplan eine militärische Umsetzung gelingt, ist eine zweite Frage", fügte er hinzu. Daran arbeiteten Briten und Franzosen im Augenblick. Nach den jüngsten iranischen Äußerungen, dass man einen solchen Einsatz ablehne, müssten Frankreich ‌und Großbritannien eine Risikoanalyse vornehmen. "In einer ‌späteren Phase kann diese Zusammenarbeit, wenn sie denn in Gang kommt, in den Rahmen der 'Coalition of the Willing' überführt ⁠werden", sagte der Regierungsvertreter. Erst ab diesem Punkt würde ‌sich die Frage stellen, ob ⁠sich die deutsche Marine an einem solchen Einsatz beteiligen könnte.

Es werde beim Nato-Gipfel in Ankara in dieser Woche auch um die Frage gehen, ob ‌man die USA bei ⁠der Umsetzung des Rahmenabkommens mit ⁠dem Iran für ein Kriegsende unterstützen könne. "Wir sind bereit, bei der Umsetzung dieses Abkommens jetzt behilflich zu sein." Es sei die absehbar beste Chance, das iranische Nuklearprogramm zu beenden, die Straße von Hormus zu öffnen und eine Stabilisierung in der Region hinzubekommen, sagte der Regierungsvertreter.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)