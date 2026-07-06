DAX auf Rekordkurs, Nasdaq nervös: Diese Börsenwoche wird spannend



Nach dem starken Monats- und Quartalsauftakt rückt an den Börsen jetzt die entscheidende Frage in den Mittelpunkt: Trägt die Rallye bei DAX, Dow und S&P 500 weiter – oder wird die Luft nach den jüngsten Rekordständen dünner? Vor allem der Nasdaq bleibt spannend, denn nach der starken KI- und Halbleiterrallye zeigen sich erste Ermüdungszeichen bei einigen Momentum-Werten. Gleichzeitig hat der schwächere US-Arbeitsmarktbericht die Zinssorgen kurzfristig gedämpft, während die Fed mit dem Protokoll ihrer letzten Sitzung erneut in den Fokus rückt. Für DAX, Dow, Nasdaq, Gold, Öl und Bitcoin kann diese Woche deshalb trotz eines eher ruhigeren Datenkalenders wichtige Richtungssignale liefern.

Besonders spannend wird der Mittwoch: Mit dem Fed-Protokoll erhalten Anleger neue Hinweise darauf, wie geschlossen die US-Notenbank wirklich hinter ihrem Kurs steht und ob weitere Zinsschritte in diesem Jahr wahrscheinlicher werden. Dazu kommen US-Konjunkturdaten wie ISM-Dienstleistungsindex, Handelsbilanz, Verbraucherkredite, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Daten vom US-Immobilienmarkt. Auch die Berichtssaison läuft sich langsam warm: Levi Strauss, PepsiCo und Delta Air Lines liefern wichtige Einblicke in Konsum, Preissetzungsmacht, Reiseverhalten und Margen. International steht zudem Samsung im Fokus, denn starke Zahlen des Speicherchip-Giganten könnten neue Impulse für die KI- und Halbleiterwerte setzen. Gleichzeitig bleibt Öl ein wichtiger Kurstreiber, nachdem OPEC+ eine weitere Produktionsausweitung angekündigt hat und die Lage rund um den Nahen Osten sowie die Straße von Hormus weiter beobachtet wird. Im Webinar „Wochenausblick Börse“ ordnen wir die wichtigsten Termine und aktuellen News ein, besprechen konkrete Unterstützungen und Widerstände und zeigen, wo Trader und Anleger in dieser Handelswoche Chancen und Risiken besonders genau im Blick behalten sollten. Zusätzlich analysieren wir Wunschaktien der Teilnehmer.

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Termin: Montag, 06.07.2026 10:30 Uhr

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