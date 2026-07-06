Dax baut Rekordgewinne trotz Analysten-Zweifeln aus

Nach seinem Rekordlauf in der vergangenen Woche hat der Dax am Montag seine Gewinne gehalten. Manch ein Analyst zweifelt indes, dass das in nächster Zeit so bleiben wird. Charttechniker Christoph Geyer spricht von einem inzwischen überkauften Markt und Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank verweist auf die zuletzt "relativ schwachen Umsätze", die ein Fragezeichen hinter der Nachhaltigkeit des Dax-Ausbruchs setzten.

Mit Plus 0,24 Prozent auf 25.840 Punkten zeigte sich das deutsche Börsenbarometer - ähnlich wie andere Leitindizes in Europa - kurz nach dem Börsenstart kaum verändert.

Am Donnerstag hatte der Dax seinen fast sechs Monate alten Höchststand getoppt und am Freitag erstmals auch die Marke von 25.800 Punkten übersprungen.

Der MDax stieg am Montag um 0,46 Prozent auf 33.145 Punkte.

Continental plant Milliarden-Ausschüttung

Die Aktien von Continental haben sich nach ihrem Jahreshoch vom Freitag bei 77,50 Euro etwas davon entfernt. In den ersten Handelsminuten fiel die Aktie um rund zwei Prozent auf 74,48 Euro.

Der künftig reine Reifenkonzern will einen Großteil der Einnahmen des kurz vor dem Abschluss stehenden Verkaufs der Kunststofftechniksparte Contitech an die Aktionäre weitergeben. 2,5 Milliarden Euro des erwarteten Mittelzuflusses von rund 3,1 Milliarden Euro sollen entweder in Form einer Sonderdividende oder über den Rückkauf von Aktien und eine außerordentliche Ausschüttung an die Anteilseigner fließen.

Analyst Michael Foundoukidis von Oddo BHF rechnete vor, dass eine vollständige Sonderdividende 12,50 Euro je Conti-Aktie entspräche. Im Falle einer hälftigen Sonderausschüttung und hälftigen Aktienrückkäufen, würde der Anteil der IHO Holding der Familie Schaeffler auf über 50 Prozent steigen.

Nach seinem Verständnis müsse durch einen passiven Anstieg dennoch kein Pflichtangebot für eine Komplettübernahme erfolgen, da die dafür maßgebliche 30-Prozent-Schwelle bereits im Jahr 2013 überschritten worden sei. Ein Besitz der Hälfte sei eher firmenintern von Bedeutung als formaljuristisch.

Schott Pharma profitiert von Kaufempfehlung

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma von 16 auf 22 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Spezialist für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente habe die Talsohle durchschritten, schrieb Falko Friedrichs am Montag. Für das dritte und vierte Quartal des Unternehmens rechnet er damit, dass das Wachstum Fahrt aufnimmt - begleitet von höheren Margen. Daher geht Friedrichs davon aus, dass zumindest der Mittelpunkt der Zielspanne für das Geschäftsjahr 2025/26 erreicht wird. Ab 2027 dürfte man dann auf Linie liegen mit den eigenen mittelfristigen Ambitionen.

Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursplus von knapp acht Prozent auf 18,82 Euro.

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