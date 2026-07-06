Dax-Widerstand 25.809 25.900 Dax-Unterstützung 25.400 25.000

Dax-Rückblick:

Nach dem Rallyschub aus der Vorwoche kann der deutsche Leitindex zum Start in die neue Handelswoche weiter zulegen und kletterte am Vormittag zeitweise bis auf 25.900 Punkte - ein neues Rekordhoch. Die Dynamik am Vormittag hielt sich allerdings in Grenzen, keine große Überraschung in Anbetracht der kräftigen Rally in den Vortagen.

Dax-Ausblick:

Nach der 900-Punkte-Rally seit dem Vorwochentief um 25.000 Punkte hat der Index nun zunächst Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturbedarf. Hier ist in den kommenden Tagen tendenziell mit Gewinnmitnahmen und einem entsprechenden Rücksetzer zu rechnen.

Der übergeordnete Aufwärtstrend ist allerdings vorerst weiter intakt, entsprechend drängt sich hier zum aktuellen Zeitpunkt keine neue Positionierung auf. Ein größerer Rücksetzer in die nun als Unterstützung fungierende Zone um 25.400/500 Punkte könnte sich hingegen als erneute Einstiegsmöglichkeit auf der Longseite entpuppen.