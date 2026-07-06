Frankfurt, 06. ⁠Jul (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit wenig Bewegung in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex seinen ‌Rekordlauf vom Donnerstag fortgesetzt und das Allzeithoch von 25.826,78 Zählern erreicht. Danach ging er mit einem Plus ⁠von 0,8 ⁠Prozent bei 25.779,31 Punkten aus dem Handel. Für gute Stimmung an den Börsen sorgten Spekulationen auf vorerst ausbleibende Zinserhöhungen in den USA.

Im Mittelpunkt am Montag steht die Konjunktur. Die Anleger warten unter anderem ‌auf die Einzelhandelsumsätze und die Erzeugerpreise ‌für die Euro-Zone sowie die Auftragseingänge in der deutschen Industrie im Mai. Diese dürften zeigen, wie stark die ⁠Verunsicherung durch den Iran-Krieg und die höheren Energiepreise die ‌Geschäfte gebremst haben. Zudem steht ⁠das Barometer der Beratungsfirma Sentix für Juli auf der Agenda. Dieses zeigt an, wie Börsianer auf die Konjunktur in der Euro-Zone blicken. In ‌den USA rücken die ⁠Einkaufsmanagerindizes für Juni in den ⁠Fokus der Anleger.

Ebenfalls zum Wochenstart will das Bundeskabinett den Entwurf für den Bundeshaushalt 2027 und die Finanzplanung bis 2030 beschließen. Verabschiedet wird der Haushalt jedoch erst Ende November vom Bundestag.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 25.779,31

EuroStoxx50 6.412,68

EuroStoxx50-Future 6.444,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes Prozent

Dow Jones Kein Handel

Nasdaq Kein Handel

S&P 500 Kein Handel

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 4.046,71 +0,1%

Hang Seng 23.574,92 +1,0%

(Bericht von Sanne ⁠Schimanski. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)