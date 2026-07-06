Dax kaum verändert zum Wochenstart erwartet

Nach den jüngsten Rekorden dürfte der Dax wenig verändert in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start zwölf Punkte höher auf 25.791 Punkte.

Am Donnerstag hatte der Dax seinen fast sechs Monate alten Höchststand getoppt und dann am Freitag bei 25.826 Punkten einen weiteren Rekord erreicht. Der charttechnische Analyst Christoph Geyer hält den Markt aber für überkauft, sodass zunächst mit einem Rücksetzer zu rechnen sei.

Hinsichtlich der jüngsten Schwäche der KI-Werte, die sich nach fulminanten Rallys vor allem im US-Halbleiterindex SOX und dem koreanischen Kospi bemerkbar macht, gibt JPMorgan-Stratege Mislav Matejka derweil Entwarnung. Er geht davon aus, dass der Rückschlag als Chance zum Einstieg gesehen wird. Für den Halbleiterzyklus sei kein nahes Ende in Sicht, schrieb er. Nennenswerte neue Kapazitäten gebe es vermutlich nicht vor 2028. Allgemein sieht Matejka die anstehende Berichtssaison als Stütze für die Aktienmärkte.

USA: Kein Handel

An den US-Aktienbörsen hat am Freitag wegen des Nationalfeiertags am Samstag kein Handel stattgefunden.

Asien: Uneinheitlich

Die Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi gaben moderat nach. Eine Erholung von Halbleiter- und Techwerten geriet teilweise wieder ins Stocken. Der chinesische CSI-300 und der Hongkonger Hang Seng legten hingegen um rund 0,3 Prozent beziehungsweise rund 0,9 Prozent zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 69.400 - 0,49 Prozent Hang Seng 23.549 + 0,85 Prozent CSI 300 4.857 + 0,32 Prozent Kospi 8.014 - 0,91 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 126,70 + 0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,93 + 0,003 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,47 - 0,006 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 71,96 Dollar - 0,16 Dollar WTI 68,69 Dollar + 0,00 Dollar

Umstufungen von Aktien

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 36,50 (36) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 62,50 (55) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT MERCK KGAA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 170 (160) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 27,50 (23) EUR - 'HOLD'

(mit Material von dpa-AFX)

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