Frankfurt, 06. ⁠Jul (Reuters) - Nach dem jüngsten Rekordlauf zeigen sich die Dax-Anleger zu Beginn der neuen Woche vorsichtig. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag knapp im Plus bei 25.811,90 Punkten.

Das Reformpaket der Bundesregierung und nachlassende Zinsängste ‌hatten den Dax am Donnerstag und Freitag erstmals seit sechs Monaten auf Rekordhochs steigen lassen. "Nun wird es im nächsten Schritt wichtig sein, ⁠dass die ⁠angestoßenen Reformen auch zügig umgesetzt werden und nicht in letzter Sekunde doch noch politisch scheitern", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst der Consorsbank.

Das Hin und Her im Technologiesektor, das die asiatischen Börsenindizes zum Wochenstart auf Richtungssuche geschickt hatte, dürfte sich auf den Dax hingegen nur begrenzt ‌auswirken. "Die technologielastigen Unternehmen lassen sich an einer ‌Hand abzählen und alle zusammen haben keine große Gewichtung im Index", sagte Andreas Lipkow, Chefanalyst beim Broker CMC Markets. Die Frage sei vielmehr, ob ⁠die Jagd nach den zyklischen Branchen wie Chemie-, Maschinenbau- und Autobranche weitergehe.

Bei ‌den Einzelwerten stiegen die Aktien der ⁠Thyssenkrupp-Marinetochter TKMS um gut vier Prozent. Kanada will einem Zeitungsbericht zufolge den bevorzugten Bieter für den Bau von zwölf U-Booten für die heimische Marine am Montag bekanntgeben. Im Rennen um ‌den Auftrag sind TKMS und die ⁠südkoreanische Werft Hanwha Ocean.

Steil nach ⁠oben ging es auch für den Pharmaverpackungs-Hersteller Schott Pharma. Die Experten der Deutschen Bank hatten die Titel auf "Buy" nach zuvor "Hold" hochgestuft. Sie stiegen daraufhin um fast acht Prozent und waren damit die größten Gewinner im SDax.

Aus den Depots flogen hingegen die Aktien von Continental, die um 2,6 Prozent nachgaben. Der Reifenhersteller hat die Tochtergesellschaft ContiTech in einem Milliardengeschäft an den Finanzinvestor Lone Star Funds verkauft.

(Bericht ⁠von Sanne Schimanski, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)