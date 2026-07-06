Dax setzt Rekordjagd fort - Kurssprung bei TKMS

Der Dax hat am Montag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 25.900 Punkten überwunden. Dafür war allerdings nur ein kleiner Schritt nötig, bevor rasch Gewinnmitnahmen einsetzten. Am Ende stand noch ein Plus von 0,15 Prozent auf 25.817,89 Zähler zu Buche.

Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex seinen fast sechs Monate alten Höchststand getoppt und am Freitag die Marke von 25.800 Punkten übersprungen. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg zu Wochenbeginn um 0,90 Prozent auf 33.291,24 Punkte.

So mancher Analyst zweifelt daran, dass der Höhenflug weiter gehen wird. Charttechniker Christoph Geyer sprach von einem inzwischen überkauften Markt. Das heißt, nach dem zuletzt starken Kursanstieg gibt es am Aktienmarkt viele Käufer, aber nur noch recht wenige Verkäufer. Da insofern die Euphorie der Anleger sehr hoch ist, droht ein Kursrücksetzer. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank verwies auf die zuletzt "relativ schwachen Umsätze", denn sie setzten ein Fragezeichen hinter der Nachhaltigkeit des Dax-Ausbruchs.

Einen Hoffnungsschimmer gab es für die angeschlagene deutsche Industrie: Nach dem Rückschlag im April hat der Auftragseingang im Mai wieder zugelegt. Der Anstieg fiel zudem deutlich höher aus als von Experten im Schnitt erwartet. "Insgesamt machen die heutigen Zahlen Hoffnung auf eine moderate Erholung der deutschen Industrie, die nach einer langen Stagnationsphase zuletzt auch noch vom Iran-Krieg gebeutelt wurde", kommentierte Commerzbank-Ökonom Marco Wagner./la/he

TKMS mit deutlichem Sprung nach Medienbericht

Gefragt waren hierzulande vor allem wieder Aktien aus dem Rüstungssektor. Rheinmetall gewannen an der Dax-Spitze 3,4 Prozent. Renk und Hensoldt stiegen im MDax um vier und sechs Prozent, TKMS sogar um elf Prozent. Die Papiere profitierten gleich von mehreren Neuigkeiten.

So kommen die von den USA geführten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über ein mögliches Friedensabkommen nicht voran. Der Nato-Gipfel mit Milliarden-Investitionen steht bevor. In Frankreich bahnt sich eine Übernahme des Unterwasserdrohen-Spezialisten Exail durch den Luft- und Raumfahrtkonzern Thales an, und TKMS im Speziellen erhielt einem kanadischen Pressebericht zufolge einen U-Bootauftrag von Ottawa.

Schott Pharma mit deutlichem Plus im SDax

Continental verloren 2,2 Prozent, nachdem das Papier des Autozulieferers am Freitag noch auf den höchsten Stand seit Ende November 2021 gesprungen war. Der künftig reine Reifenkonzern will einen Großteil der Einnahmen aus dem Verkauf der Kunststofftechniksparte Contitech an die Aktionäre weitergeben.

Kepler Cheuvreux rät nun zu Gewinnmitnahmen. Die Kaufempfehlung wurde gestrichen. Die Unterschrift unter den Verkauf von ContiTech besiegle den finalen Schritt des jahrelangen Konzernumbaus. Damit sei der letzte größere Kurstreiber Geschichte.

Schott Pharma erreichten nach einer Empfehlung der Deutschen Bank im Kleinwerte-Index SDax mit plus 7,2 Prozent den höchsten Stand seit Anfang Dezember 2025. Analyst Falko Friedrichs traut der Aktie des Spezialisten für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente mit seinem Kursziel von 22 Euro sogar eine Rückkehr an die Charthürde aus dem Herbst 2025 zu. Zum Befreiungsschlag im Chart passt, dass auch das Geschäft laut Friedrichs die Talsohle durchschritten hat.

Euro und Gold schwächer

Der Euro gab zum Wochenbeginn nach. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1416 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1415 (Freitag: 1,1448) Dollar fest.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten den Devisenmarkt nur wenig. Für die angeschlagene deutsche Industrie gab es am Morgen einen Hoffnungsschimmer: Nach dem Rückschlag im April legte der Auftragseingang im Mai wieder zu. Der Anstieg fiel zudem höher aus als von Experten erwartet.

Gold rutschte nach den jüngsten Erholungsgewinnen wieder etwas ab, verblieb damit aber in der Handelsspanne der vergangenen Wochen. Am Montag verbilligte sich das Edelmetall um 0,81 Prozent auf 4.149 US-Dollar je Feinunze. Seit geraumer Zeit tendiert der Goldpreis leicht abwärts, mehrfach rutschte der Kurs dabei an oder unter die Marke von 4.000 Dollar, worauf jedoch immer Erholungen folgten.

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(mit Material von dpa-AFX)