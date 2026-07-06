DAX startet behauptet in die neue Woche
Der DAX bewegt sich zum Wochenauftakt nahezu unverändert und notiert damit weiter in der Nähe seines zuletzt erreichten Rekordniveaus. Der Euro Stoxx 50 gibt im frühen Handel leicht nach. An den US-Märkten zeichnen die Vorindikationen ein gemischtes Bild ab: Während der Dow Jones moderat zulegt, werden S&P 500 und Nasdaq 100 etwas schwächer erwartet. In Asien schloss der japanische Nikkei 225 mit einem moderaten Kursplus.
Makroökonomischer Überblick
Im makroökonomischen Fokus stehen heute mehrere wichtige Konjunktursignale. Für positive Überraschung sorgten die deutschen Industrieaufträge, die im Mai deutlich stärker als erwartet zulegten und damit auf eine Stabilisierung des verarbeitenden Gewerbes hindeuten. Am Vormittag richtet sich der Blick auf das Sentix-Investorenvertrauen für die Eurozone, das Aufschluss über die aktuelle Stimmung institutioneller und privater Anleger gibt. Am Nachmittag folgt mit dem ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor einer der wichtigsten Frühindikatoren für die amerikanische Wirtschaft.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten rückt Continental erneut in den Mittelpunkt. Die Aktie hatte bereits vor dem Wochenende einen kräftigen Sprung verzeichnet. Auslöser ist der Verkauf der ContiTech-Sparte an den Finanzinvestor Lone Star. Der Konzern erwartet daraus einen Mittelzufluss von rund 3,1 Milliarden Euro und plant, etwa 2,5 Milliarden Euro über eine Sonderdividende oder Aktienrückkäufe an die Aktionäre weiterzureichen. Gleichzeitig schreitet die strategische Neuausrichtung zum reinen Reifenhersteller voran.
Auch Schaeffler bleibt gefragt. Der Titel profitiert indirekt von den Continental-Plänen, die als positives Signal für die Zulieferbranche und mögliche Effizienzsteigerungen interpretiert werden. Nach den starken Gewinnen vom Freitag zeigen die Vorindikationen weiterhin nach oben.
Im Blick steht zudem Delivery Hero. Marktteilnehmer reagieren auf Berichte, wonach Uber Teile seiner europäischen Expansionspläne im Liefergeschäft zurückgestellt haben soll und zugleich eine engere strategische Annäherung an Delivery Hero prüft. Zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugen Hinweise, dass Uber über direkte Beteiligungen und Derivate bereits einen bedeutenden wirtschaftlichen Anteil am Berliner Lieferdienst hält. Damit bleibt die Aktie ein potenzieller Übernahmekandidat und einer der spannendsten Werte im europäischen Technologiesektor.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Space Exploration Corp.
|Bull
|UN9GTE
|1,42
|148,585961 USD
|9,92
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UN636A
|34,98
|22312,60523 Punkte
|7,41
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG691E
|22,26
|28009,421543 Punkte
|11,56
|Open End
|Gold
|Bull
|UN7PTY
|13,47
|4004,20822 USD
|26,90
|Open End
|Silber
|Bull
|UN7PSF
|4,33
|57,071426 USD
|12,98
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.07.2026; 09:40 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Bechtle AG
|Call
|UN52NV
|0,54
|30,00 EUR
|4,12
|16.12.2026
|Micron Technology, Inc.
|Call
|UN5X5A
|26,73
|900,00 USD
|2,21
|16.12.2026
|Merck KGaA
|Call
|UN6SDK
|0,66
|175,00 EUR
|6,93
|17.03.2027
|DAX®
|Call
|UG7GJC
|6,97
|26000,00 Punkte
|18,95
|18.09.2026
|Oracle Corp.
|Call
|UG8L9M
|0,52
|265,00 USD
|4,39
|13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.07.2026; 09:40 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Nasdaq-100®
|Long
|HD6S21
|3,98
|25678,105115 Punkte
|8
|Open End
|Intuit Inc.
|Long
|UN3KWK
|0,66
|183,712715 USD
|3
|Open End
|Nasdaq-100®
|Long
|HD7ZD1
|2,67
|26411,52421 Punkte
|10
|Open End
|DAX®
|Short
|UN2YQZ
|0,35
|27496,548613 Punkte
|15
|Open End
|CrowdStrike Holdings, Inc.
|Long
|HD2THN
|14,45
|129,422889 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.07.2026; 09:40 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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