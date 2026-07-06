DAX startet behauptet in die neue Woche

Der DAX bewegt sich zum Wochenauftakt nahezu unverändert und notiert damit weiter in der Nähe seines zuletzt erreichten Rekordniveaus. Der Euro Stoxx 50 gibt im frühen Handel leicht nach. An den US-Märkten zeichnen die Vorindikationen ein gemischtes Bild ab: Während der Dow Jones moderat zulegt, werden S&P 500 und Nasdaq 100 etwas schwächer erwartet. In Asien schloss der japanische Nikkei 225 mit einem moderaten Kursplus.

Makroökonomischer Überblick

Im makroökonomischen Fokus stehen heute mehrere wichtige Konjunktursignale. Für positive Überraschung sorgten die deutschen Industrieaufträge, die im Mai deutlich stärker als erwartet zulegten und damit auf eine Stabilisierung des verarbeitenden Gewerbes hindeuten. Am Vormittag richtet sich der Blick auf das Sentix-Investorenvertrauen für die Eurozone, das Aufschluss über die aktuelle Stimmung institutioneller und privater Anleger gibt. Am Nachmittag folgt mit dem ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor einer der wichtigsten Frühindikatoren für die amerikanische Wirtschaft.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten rückt Continental erneut in den Mittelpunkt. Die Aktie hatte bereits vor dem Wochenende einen kräftigen Sprung verzeichnet. Auslöser ist der Verkauf der ContiTech-Sparte an den Finanzinvestor Lone Star. Der Konzern erwartet daraus einen Mittelzufluss von rund 3,1 Milliarden Euro und plant, etwa 2,5 Milliarden Euro über eine Sonderdividende oder Aktienrückkäufe an die Aktionäre weiterzureichen. Gleichzeitig schreitet die strategische Neuausrichtung zum reinen Reifenhersteller voran.

Auch Schaeffler bleibt gefragt. Der Titel profitiert indirekt von den Continental-Plänen, die als positives Signal für die Zulieferbranche und mögliche Effizienzsteigerungen interpretiert werden. Nach den starken Gewinnen vom Freitag zeigen die Vorindikationen weiterhin nach oben. Im Blick steht zudem Delivery Hero. Marktteilnehmer reagieren auf Berichte, wonach Uber Teile seiner europäischen Expansionspläne im Liefergeschäft zurückgestellt haben soll und zugleich eine engere strategische Annäherung an Delivery Hero prüft. Zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugen Hinweise, dass Uber über direkte Beteiligungen und Derivate bereits einen bedeutenden wirtschaftlichen Anteil am Berliner Lieferdienst hält. Damit bleibt die Aktie ein potenzieller Übernahmekandidat und einer der spannendsten Werte im europäischen Technologiesektor.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Space Exploration Corp. Bull UN9GTE 1,42 148,585961 USD 9,92 Open End X-DAX® Bull UN636A 34,98 22312,60523 Punkte 7,41 Open End DAX® Bear UG691E 22,26 28009,421543 Punkte 11,56 Open End Gold Bull UN7PTY 13,47 4004,20822 USD 26,90 Open End Silber Bull UN7PSF 4,33 57,071426 USD 12,98 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.07.2026; 09:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Bechtle AG Call UN52NV 0,54 30,00 EUR 4,12 16.12.2026 Micron Technology, Inc. Call UN5X5A 26,73 900,00 USD 2,21 16.12.2026 Merck KGaA Call UN6SDK 0,66 175,00 EUR 6,93 17.03.2027 DAX® Call UG7GJC 6,97 26000,00 Punkte 18,95 18.09.2026 Oracle Corp. Call UG8L9M 0,52 265,00 USD 4,39 13.01.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.07.2026; 09:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nasdaq-100® Long HD6S21 3,98 25678,105115 Punkte 8 Open End Intuit Inc. Long UN3KWK 0,66 183,712715 USD 3 Open End Nasdaq-100® Long HD7ZD1 2,67 26411,52421 Punkte 10 Open End DAX® Short UN2YQZ 0,35 27496,548613 Punkte 15 Open End CrowdStrike Holdings, Inc. Long HD2THN 14,45 129,422889 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.07.2026; 09:40 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.