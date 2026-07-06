Deutsche Regierungskreise: Kanadas U-Boot-Auftrag würde Land eng an Europa binden

Berlin, ⁠06. Jul (Reuters) - Sollte Kanada den Auftrag für den Bau von zwölf U-Booten für die heimische Marine an die Marinetochter von Thyssenkrupp - Thyssenkrupp ‌Marine Systems (TKMS) vergeben, würde dies das Land nach Einschätzung der Bundesregierung sehr eng an Europa ⁠binden. "Das ⁠ist ein großes strategisches Vorhaben. Wenn das gelingt, dann wird das Kanada an uns für Jahrzehnte binden", sagte ein deutscher Regierungsvertreter am Montag in Berlin. "Das wäre ein sehr ‌guter Startpunkt für eine strategische ‌Zusammenarbeit." In den letzten Wochen und Monaten habe gerade der Bundeskanzler "viel investiert an politischer Arbeit". "Wir ⁠werden in den nächsten Tagen sehen, ob ‌diese Arbeit auch fruchtet." ⁠Die Bundesregierung würde ein positives Signal im Rahmen des am Dienstag beginnenden Nato-Gipfels in Ankara begrüßen. "Dies hätte eine echte transatlantische ‌Dimension." Ein U-Boot-Deal ⁠würde die industrielle Zusammenarbeit ⁠zwischen Kanada, Deutschland und Norwegen, dem dritten Partner, deutlich verstärken.

Konkurrent ist die südkoreanische Werft Hanwha Ocean. Der kanadische Premierminister Mark Carney will nach Angaben der Zeitung "Globe and Mail" am Dienstag seine Entscheidung bekanntgeben.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ..... Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)