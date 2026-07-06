EQS-AFR: Bastei Lübbe AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bastei Lübbe AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bastei Lübbe AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

06.07.2026 / 09:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Bastei Lübbe AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026

Ort:

https://bastei-luebbe.de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026

Ort:

https://bastei-luebbe.de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026

Ort:

https://unternehmen.bastei-luebbe.de/en/company/investor-relations/financial-reports

06.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bastei Lübbe AG
Schanzenstraße 6 – 20
51063 Köln
Deutschland
Internet:www.bastei-luebbe.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2347102 06.07.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bastei Lübbe

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Europäische Flugzeugbauer
Insider: Airbus nimmt intern 900 Auslieferungen ins Visierheute, 08:34 Uhr · Reuters
Nasdaq-IPO am Freitag
SK Hynix will bei US-Zweitnotiz 28 Milliarden Dollar einnehmenheute, 07:52 Uhr · Reuters
Übernahmeangebot
Thales will Unterwasserdrohnen-Spezialisten Exail aufkaufenheute, 06:47 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen