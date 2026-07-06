EQS-AFR: Bastei Lübbe AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bastei Lübbe AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bastei Lübbe AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
06.07.2026 / 09:30 CET/CEST
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Hiermit gibt die Bastei Lübbe AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort:
https://bastei-luebbe.de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort:
https://bastei-luebbe.de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort:
https://unternehmen.bastei-luebbe.de/en/company/investor-relations/financial-reports
06.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bastei Lübbe AG
|Schanzenstraße 6 – 20
|51063 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.bastei-luebbe.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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