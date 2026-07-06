EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: adidas AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

06.07.2026 / 18:15 CET/CEST
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adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung gemäß Art.5 Abs.1 lit.b) und Abs.3 Verordnung (EU) Nr.596/2014 (MAR) i.V.m. Art.2 Abs.2 und Abs.3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr.2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 2.Zwischenmeldung

Die adidas AG hat am 2. Februar 2026 den Beginn und am 23. Juni 2026 die Fortsetzung eines Aktienrückkaufprogramms (der "Aktienrückkaufprogramm") mit einer zweiten Tranche durch eine Mitteilung gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gegeben.

Die Zahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen wie folgt:

RückkauftagAggregiertes Volumen in StückHandelsplatzVolumengewichteter Durchschnittskurs in EUR[1]
29. Juni 2026157.469Xetra181,2880
01. Juli 202610.329Xetra176,6067
02. Juli 2026111.594Xetra183,6878

Die Gesamtzahl der bis zum 03. Juli 2026 im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms zurückerworbenen Aktien beträgt 418.104.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.adidas-group.com/de/investoren/aktie/aktienruckkauf abrufbar.

adidas AG

Der Vorstand

[1] Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.

06.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet:www.adidas-group.com
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