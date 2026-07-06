EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: adidas AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



06.07.2026 / 18:15 CET/CEST

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adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung gemäß Art.5 Abs.1 lit.b) und Abs.3 Verordnung (EU) Nr.596/2014 (MAR) i.V.m. Art.2 Abs.2 und Abs.3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr.2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 2.Zwischenmeldung

Die adidas AG hat am 2. Februar 2026 den Beginn und am 23. Juni 2026 die Fortsetzung eines Aktienrückkaufprogramms (der "Aktienrückkaufprogramm") mit einer zweiten Tranche durch eine Mitteilung gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gegeben.

Die Zahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen wie folgt:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Handelsplatz Volumengewichteter Durchschnittskurs in EUR [1] 29. Juni 2026 157.469 Xetra 181,2880 01. Juli 2026 10.329 Xetra 176,6067 02. Juli 2026 111.594 Xetra 183,6878

Die Gesamtzahl der bis zum 03. Juli 2026 im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms zurückerworbenen Aktien beträgt 418.104.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.adidas-group.com/de/investoren/aktie/aktienruckkauf abrufbar.

adidas AG

Der Vorstand

[1] Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: adidas AG Adi-Dassler-Straße 1 91074 Herzogenaurach Deutschland Internet: www.adidas-group.com

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