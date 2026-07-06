EQS-CMS: All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: All for One Group SE / Aktienrückkaufprogramm
All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
06.07.2026 / 10:39 CET/CEST
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Bekanntmachung zum Aktienrückkaufprogramm gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
3. Zwischenmeldung
Filderstadt, 6. Juli 2026 – Im Zeitraum vom 29. Juni 2026 bis einschließlich 3. Juli 2026 wurden insgesamt 1.034 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026 der All for One Group SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 16. Juni 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 18. Juni 2026 mitgeteilt wurde.
Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:
|Rückkauftag
|Aggregiertes Volumen
in Stück
|Volumengewichteter
Durchschnittskurs
in EUR
|29.06.2026
|221
|31,00000
|30.06.2026
|245
|31,50000
|01.07.2026
|50
|31,50000
|02.07.2026
|284
|31,21549
|03.07.2026
|234
|30,80000
Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der All for One Group SE veröffentlicht unter www.all-for-one.com/aktienrueckkauf.
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 18. Juni 2026 bis einschließlich 3. Juli 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.634 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der All for One Group SE erfolgt durch ein von der All for One Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).
06.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|All for One Group SE
|Rita-Maiburg-Straße 40
|70794 Filderstadt-Bernhausen
|Deutschland
|Internet:
|www.all-for-one.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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