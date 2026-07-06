EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



06.07.2026 / 09:13 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 29.Juni 2026 bis einschließlich 03.Juli 2026 wurden insgesamt 193.288 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 29.06.2026 70.000 171,6780 12.017.460,00 XETR 30.06.2026 60.000 168,1709 10.090.254,00 XETR 01.07.2026 32.000 166,3135 5.322.032,00 XETR 02.07.2026 30.288 168,0094 5.088.668,71 XETR 03.07.2026 1.000 174,9161 174.916,10 XETR Gesamt 193.288 169,1431 32.693.330,81

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com

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