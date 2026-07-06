EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm

IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



06.07.2026 / 12:46 CET/CEST

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IVU Traffic Technologies AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – 4. Zwischenmeldung

Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 29.06.2026 bis einschließlich 03.07.2026 insgesamt 10.693 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 20,7789 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 08.06.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtvolumen zurück-

erworbener Aktien (Stück) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR)1 29.06.2026 2.032 20,4452 30.06.2026 2.248 20,3949 01.07.2026 1.812 20,7373 02.07.2026 2.299 20,9739 03.07.2026 2.302 21,2863 Summe 10.693 20,7789

1

ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10.06.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 41.388 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 08.06.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.com/de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.

Berlin, 6. Juli 2026

Der Vorstand

06.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG Bundesallee 88 12161 Berlin Deutschland Internet: www.ivu.de

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