EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

06.07.2026 / 16:05 CET/CEST
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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 21.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 29. Juni 2026 bis einschließlich 03. Juli 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 105.339 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
29.06.20261.6650,00%87,9217146.390AQEU
29.06.20267.9010,01%87,9605694.976CEUX
29.06.20261.2180,00%87,9901107.172TQEX
29.06.202614.2160,01%88,00681.251.105XETA
30.06.20261.0040,00%87,582587.933AQEU
30.06.20267.2200,01%87,6410632.768CEUX
30.06.20268810,00%87,607777.182TQEX
30.06.202611.8950,01%87,57561.041.712XETA
01.07.20262650,00%88,681323.501AQEU
01.07.20265.0720,00%88,7933450.360CEUX
01.07.20262680,00%89,058823.868TQEX
01.07.202613.4900,01%88,86331.198.766XETA
02.07.20262.4560,00%90,6526222.643AQEU
02.07.20266.7740,00%90,7063614.444CEUX
02.07.20268090,00%90,707873.383TQEX
02.07.202610.2050,01%90,7443926.046XETA
03.07.20261.8010,00%91,0913164.055AQEU
03.07.20266.2540,00%90,7402567.489CEUX
03.07.20262.6480,00%90,9221240.762TQEX
03.07.20269.2970,01%90,6180842.476XETA
Gesamt105.3390,08%89,11269.387.027 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 03. Juli 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf2.651.214Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 06. Juli 2026

Symrise AG

Der Vorstand

06.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
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