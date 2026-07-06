EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



06.07.2026 / 16:05 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 21.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 29. Juni 2026 bis einschließlich 03. Juli 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 105.339 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 29.06.2026 1.665 0,00% 87,9217 146.390 AQEU 29.06.2026 7.901 0,01% 87,9605 694.976 CEUX 29.06.2026 1.218 0,00% 87,9901 107.172 TQEX 29.06.2026 14.216 0,01% 88,0068 1.251.105 XETA 30.06.2026 1.004 0,00% 87,5825 87.933 AQEU 30.06.2026 7.220 0,01% 87,6410 632.768 CEUX 30.06.2026 881 0,00% 87,6077 77.182 TQEX 30.06.2026 11.895 0,01% 87,5756 1.041.712 XETA 01.07.2026 265 0,00% 88,6813 23.501 AQEU 01.07.2026 5.072 0,00% 88,7933 450.360 CEUX 01.07.2026 268 0,00% 89,0588 23.868 TQEX 01.07.2026 13.490 0,01% 88,8633 1.198.766 XETA 02.07.2026 2.456 0,00% 90,6526 222.643 AQEU 02.07.2026 6.774 0,00% 90,7063 614.444 CEUX 02.07.2026 809 0,00% 90,7078 73.383 TQEX 02.07.2026 10.205 0,01% 90,7443 926.046 XETA 03.07.2026 1.801 0,00% 91,0913 164.055 AQEU 03.07.2026 6.254 0,00% 90,7402 567.489 CEUX 03.07.2026 2.648 0,00% 90,9221 240.762 TQEX 03.07.2026 9.297 0,01% 90,6180 842.476 XETA Gesamt 105.339 0,08% 89,1126 9.387.027

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 03. Juli 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf2.651.214Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 06. Juli 2026

Symrise AG

Der Vorstand

06.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Internet: www.symrise.com

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