EQS-CMS: Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 19. Zwischenmeldung
Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

06.07.2026 / 14:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Westwing Group SE hat im Zeitraum vom 29. Juni 2026 bis einschließlich 3. Juli 2026 insgesamt 22.000 Stückaktien der Westwing Group SE im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 9. Februar 2026 mitgeteilt wurde.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 29. Juni 2026 bis einschließlich 3. Juli 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

DatumAggregiertes VolumenGewichteter Durchschnittskurs (EUR)
29. Juni 20264.05017,1592
30. Juni 20264.20017,0351
1. Juli 20264.50016,7591
2. Juli 20264.50016,9706
3. Juli 20264.75016,6000
Summe22.00016,8944

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschließlich 3. Juli 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 430.424 Stückaktien.

Der Erwerb der Stückaktien der Westwing Group SE erfolgte durch ein von der Westwing Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter

https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026

abrufbar.

München, 6. Juli 2026

Westwing Group SE

Der Vorstand

06.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
Internet:www.westwing.com
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