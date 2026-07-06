EQS-News: FGR führt PureGRAPH® CEM in China ein

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FGR führt PureGRAPH® CEM in China ein



06.07.2026 / 02:05 CET/CEST

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Highlights

Unterzeichnung einer Absichtserklärung (MOU) mit Sixth Element Material Technology über den Vertrieb von PureGRAPH® CEM in ganz China

Mögliche Vertriebsvereinbarung als Grundlage für ein zukünftiges Joint Venture zur Errichtung einer lokalen Produktionsstätte in China

Die geplante Vereinbarung würde eine feste Präsenz von FGR in der weltweit größten Zement- und Betonindustrie begründen

SYDNEY, 6. Juli 2026 /PRNewswire/ -- First Graphene Limited (ASX: FGR („First Graphene" oder „das Unternehmen") (FRA: M11) (OTCQB: FGPHF) freut sich bekannt zu geben, dass eine Absichtserklärung („MOU") mit The Sixth Element (Changzhou) Material Technology Co Ltd („Sixth Element") unterzeichnet wurde.

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Die Absichtserklärung benennt das Unternehmen mit Hauptsitz in China als wichtigsten Vertriebspartner in China für den PureGRAPH®CEM-Zusatzstoff von First Graphene.

Die Vereinbarung gewährt Sixth Element Exklusivrechte, sofern die jährlichen Abnahmeziele erreicht werden, und zielt auf den Zement- und Betonsektor in China ab, dem größten der Welt.

Die Absichtserklärung enthält zudem Bestimmungen, wonach bei einem Absatz von 200 Tonnen des FGR-Produkts Verhandlungen über ein Joint Venture oder eine Lizenzvereinbarung zur Herstellung von PureGRAPH®CEM in einer eigens dafür vorgesehenen Produktionsstätte in China aufgenommen werden sollen.

Sobald 500 Tonnen des PureGRAPH®CEM-Produkts in China verkauft sind, tritt das Joint Venture oder die Lizenzvereinbarung in Kraft, wodurch die in China hergestellten PureGRAPH®CEM-Produkte vor Ort vertrieben werden können.

Es besteht zudem die Möglichkeit, dieses Joint-Venture oder diese Lizenzstruktur zu erweitern, um Sixth Element zum weltweiten Vertrieb von PureGRAPH®CEM zu berechtigen.

Die Zement- und Betonindustrie in China ist mit mehr als 2,3 Milliarden Tonnen[1] die weltweit größte und stellt für First Graphene eine bedeutende geschäftliche Chance dar.

Die Zementproduktion verursacht zudem bis zu 15 % der nationalen CO₂-Emissionen Chinas[2], was die Chance für die Produkte von First Graphene untermauert, eine bedeutende Rolle bei den Emissionsminderungsmaßnahmen des Landes zu spielen.

Michael Bell, Geschäftsleiter und Geschäftsführer von First Graphene, sagte:

„Die Absichtserklärung mit Sixth Element stellt die größte kommerzielle Wachstumschance in der globalen Strategie von FGR dar, da wir uns auf den Einstieg in die weltweit größte Zement- und Betonindustrie vorbereiten.

Die Größe der chinesischen Zementindustrie stellt eine wertvolle Chance dar, da der Sektor etwa 21-mal mehr Zement produziert als die Vereinigten Staaten und 175-mal mehr als Großbritannien.

Für unser Unternehmen ist das Potenzial zur Errichtung einer lokalen Produktionsstätte in China zudem ein wichtiger Meilenstein zur weiteren Stärkung unserer Präsenz auf diesem Markt.

Wir freuen uns darauf, eng mit Sixth Element zusammenzuarbeiten, um die Vorteile unserer PureGRAPH®CEM-Produkte auf diesem für unser Unternehmen neuen, expansiven Markt bekannt zu machen."

Quellen

[1] SciOpen

[2] Climate Analytics

Cision

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