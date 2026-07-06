EQS-News: Regency Silver Corp. gibt die Aufzeichnung des Investoren-Webinars mit den Bohrergebnissen 2025/2026 beim Dios-Padre-Projekt bekannt

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Regency Silver Corp. gibt die Aufzeichnung des Investoren-Webinars mit den Bohrergebnissen 2025/2026 beim Dios-Padre-Projekt bekannt



06.07.2026 / 15:22 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 6. Juli 2026) - Regency Silver Corp. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF)(FSE: ZJ90) ("Regency Silver" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass eine Aufzeichnung seines Live-Webinars für Investoren vom 25. Juni 2026 verfügbar ist. Das Webinar kann über folgenden Link angesehen werden: Aufzeichnung hier ansehen oder auf der Website des Unternehmens unter www.Regency-silver.com. Das Webinar unter Leitung von Chief Executive Officer Bruce Bragagnolo und vom leitenden Geologen Michael Tucker bot einen umfassenden Überblick über die vollständigen Ergebnisse der Bohrkampagne 2025/2026 am Dios-Padre-Projekt des Unternehmens in der Nähe von Yecora, Sonora, Mexiko, und umfasste eine Live-Fragerunde mit Investoren.

Webinar-Aufzeichnung

Erstausstrahlung: Donnerstag, 25. Juni 2026

Referenten: Bruce Bragagnolo, Chief Executive Officer, und Michael Tucker, leitender Geologe

Link zur Aufzeichnung: Aufzeichnung hier ansehen

Im Webinar wurden die vollständigen Ergebnisse von neun Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 6.234 Metern vorgestellt, die im Rahmen des Abschnitts der Bohrkampagne 2026 gebohrt wurden, wie erstmals in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. Juni 2026 berichtet. Die Aufzeichnung umfasst detaillierte Erklärungen zur Geologie, Bohrkern-Fotografie und Schnittansichten, gefolgt von einer Live-Frage- und Antwortrunde, in der auf Fragen von Investoren zu den Bohrergebnissen, der Projektgeologie und der Unternehmensstrategie eingegangen wird.

Wichtigste behandelte Highlights

REG-26-35 (aktuell das ertragreichste Bohrloch): 5,06 g/t Au, 41,85 g/t Ag und 1,10 % Cu auf 36,35 m, innerhalb einer breiteren Zone von 96,00 m mit durchschnittlich 2,08 g/t Au

REG-26-29 (hochgradiges Silber): 266,04 g/t Ag und 0,56 % Cu auf 7,55 m, zirka 250 m unterhalb der historischen Silbermine Dios Padre

Ausdehnung: Der mineralisierte Brekzienkörper hat nun eine Ausdehnung von etwa 775 Metern in Richtung des Einfallens und ist in alle Richtungen offen

Vertikale Zonierung: Eine silber- und kupferreiche Mineralisierung in geringeren Tiefen, die in der Tiefe in eine gold- und kupferreiche Mineralisierung übergeht – ein Muster, das auf ein solides magmatisch-hydrothermales Porphyr-Epithermal-System hindeutet

Anmerkungen der Geschäftsführung

"Wir haben uns über das große Engagement unserer Aktionäre und der Investorengemeinschaft während des Webinars gefreut. Die Fragen zeugten von echtem Interesse am Umfang und an der Qualität dessen, was wir bei Dios Padre aufbauen. Denjenigen, die nicht live dabei sein konnten, empfehle ich, sich die Aufzeichnung anzusehen und sich bei weiteren Fragen an unser Investor-Relations-Team zu wenden."

— Bruce Bragagnolo, Chief Executive Officer und Direktor

Über Regency Silver Corp.

Regency Silver Corp. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) (FSE: ZJ90) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf hochgradiges Gold, Silber und Kupfer in Mexiko spezialisiert. Dabei ist das Vorzeigeprojekt das Dios-Padre-Projekt in Yecora, Sonora, Mexiko, wo Regency Silver ein bedeutendes hochgradiges Gold-, Kupfer- und Silbersystem entdeckt hat, vermutlich eine magmatisch-hydrothermale Brekzie, die sich in der Tiefe ausweitet.

Technische Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Michael Tucker, P.Geo, als Direktor von Regency Silver und eine Qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) genehmigt. Herr Tucker wird aufgrund seiner Tätigkeit als Direktor nicht als unabhängig betrachtet.

Kontaktdaten

Regency Silver Corp. | Bruce Bragagnolo, Chief Executive Officer

Telefon: (604) 417-9517

E-Mail: bruce@regency-silver.com

Börsen: (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) (FSE: ZJ90)

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Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen des Managements und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration, behördlichen Genehmigungen, der Finanzierung und den Rohstoffpreisen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Regency Silver Corp. Kanada ISIN: CA75889D2086 EQS News ID: 2360974

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