EQS-News: Tyron Birkmeirs Lurra Capital beteiligt sich mit einer Investition in Höhe von 7 Millionen US-Dollar an LurraPay

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Tyron Birkmeirs Lurra Capital beteiligt sich mit einer Investition in Höhe von 7 Millionen US-Dollar an LurraPay



06.07.2026 / 13:05 CET/CEST

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ZÜRICH, 6. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Tyron Birkmeir, Gründer und Vorsitzender von Lurra Capital, einer nur auf Einladung zugänglichen Investmentgesellschaft, gab bekannt, dass das Unternehmen eine Kapitalzusage in Höhe von 7 Millionen US-Dollar zur Unterstützung von LurraPay über eines seiner verbundenen Unternehmen gesichert hat. LurraPay ist eine Stablecoin-Banking-Plattform, die virtuelle Konten in EUR, USD und GBP auf Basis von USDC und EURC sowie von MoonPay bereitgestellte Ein- und Auszahlungsinfrastruktur bietet. LurraPays eigenständige Hardware-Wallet soll im September 2026 ausgeliefert werden.

LurraPay bietet Privatpersonen und Unternehmen ein einziges Konto, über das sie zwischen Fiat-Währungen und Kryptowährungen wechseln können. MoonPay, das die Infrastruktur der Plattform bereitstellt, betreut mehr als 35 Millionen verifizierte Konten in 180 Ländern.

„Wir haben die Wallet auf der Basis von zwei Chips von Nordic Semiconductor entwickelt. Der Sicherheitskern des nRF54L15 speichert die privaten Schlüssel und signiert jede Transaktion. Die Schlüssel werden in diesem Chip generiert, dort versiegelt und verlassen den Chip zu keinem Zeitpunkt. Er nutzt die Arm-TrustZone-Isolation und ist so entworfen, dass er die Anforderungen von PSA Certified Level 3 erfüllt. Der zweite Chip, ein nRF7002, übernimmt die Wi-Fi-Funktion, weshalb weder ein USB-Kabel noch eine Begleit-App oder ein gekoppelter Laptop erforderlich sind. Das Gerät wird in der Europäischen Union aus Komponenten, die nicht aus China stammen, entworfen und montiert und unterstützt mehr als 500 Kryptowährungen auf über 50 Blockchains", sagte Edward Nastase, Technikvorstand von LurraPay. Informationen zur Vorbestellung finden Sie auf lurrapay.com/wallet

„Die Stablecoin-Infrastruktur entwickelt sich zur Standard-Abwicklungsebene für die grenzüberschreitende Vermögensverwaltung. LurraPay bietet institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden lizenzierten Zugang zum Umtausch von Fiat-Währungen in Stablecoins sowie hardwarebasierte Selbstverwahrung, bei der keine Drittpartei mit privaten Schlüsseln betraut werden muss. Diese Sicherheitskombination gab es bisher noch nicht als einzelnes Produkt, weshalb wir so begeistert sind. Edward ist ein hervorragender Ingenieur, und wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit zur Zusammenarbeit", sagte Tyron Birkmeir.

Zu den öffentlich bekannt gegebenen hochkarätigen Investitionen von Tyron Birkmeir über Lurra Capital zählen SpaceX, Redwood Materials und Dataminr.

Informationen zu Lurra Capital

Lurra Capital wurde von Tyron Birkmeir gegründet und ist eine nur auf Einladung zugängliche, weltweit tätige Investmentgesellschaft, die sehr vermögenden Anlegern und Vermögensverwaltungen vermögender Familien fachliche Expertise sowie innovative und alternative Anlagelösungen bietet. Die Strategie von Lurra umfasst exklusive, stark nachgefragte Investitionen in den Kernbereichen Immobilien, außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen und Technologie. Weitere Informationen finden Sie auf lurracapital.com und LinkedIn.

Informationen zu LurraPay

LurraPay ist eine Stablecoin-Banking-Plattform für mehrere Währungen, die virtuelle Konten in EUR, USD und GBP mit On-Ramp-, Off-Ramp- und Swap-Funktionen anbietet und von lizenzierten Finanzpartnern unterstützt wird. LurraPay Inc. hat eine eigenständige Hardware-Wallet entwickelt, die in der Europäischen Union konzipiert und hergestellt wurde und im September 2026 ausgeliefert werden soll. Weitere Informationen finden Sie auf lurrapay.com und LinkedIn.

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Cision

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