EQS-NVR: Emerald Horizon AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Emerald Horizon AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Emerald Horizon AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



06.07.2026 / 09:20 CET/CEST

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Emerald Horizon AG gibt gemäß § 135 Abs 1 BörseG 2018 bekannt, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte per Ende Juni 2026 insgesamt 1.049.375 Stimmrechte beträgt. Das Grundkapital beträgt per Ende Juni 2026 EUR 1.049.375,00 und ist in 1.049.375 auf Inhaber lautende Stammaktien zerlegt. Der anteilige Betrag am Grundkapital je Aktie beträgt EUR 1,00. Die Offenlegung von bzw. Information über die Höhe des Grundkapitals und der Anzahl der Stimmrechte erfolgt aufgrund der erstmaligen Zulassung der Aktien der Emittentin zu einem geregelten Markt (Amtlicher Handel der Wiener Börse AG).

06.07.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Emerald Horizon AG Karl-Huber-Gasse 15 8041 Graz Österreich

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