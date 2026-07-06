Erneut schwere russische Angriffe auf Kiew

- von Valentyn ⁠Ogirenko und Vladyslav Smilianets

Kiew, 06. Jul (Reuters) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut unter schweren Beschuss genommen. Bei russischen Raketen- und Drohnenangriffen wurden am Montagmorgen nach Behördenangaben mindestens elf Menschen getötet und Dutzende verletzt. Zahlreiche Wohngebäude seien schwer beschädigt worden. Der Angriff erfolgte kurz vor einem ab Dienstag geplanten Nato-Gipfel in der Türkei. US-Präsident Donald Trump will dort mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen, um einen ‌neuen Anlauf zu nehmen, den im Februar 2022 mit der russischen Invasion begonnenen Krieg zu beenden.

Rettungskräfte suchten in den Trümmern zerstörter Gebäude nach Überlebenden, wie der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Demnach wurden im gesamten Stadtgebiet ⁠mindestens 46 Menschen ⁠verletzt. Nach Angaben des Katastrophenschutzes wurden mindestens 15 Wohngebäude beschädigt oder zerstört. Besonders betroffen war der historische Stadtteil Podilskyj, wo unter anderem ein neungeschossiges Wohnhaus ab dem fünften Stockwerk weitgehend zerstört wurde. Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte, neben dem Bezirk Podilskyj habe auch der östliche Stadtteil Darnytskyi im Zentrum der Angriffe gelegen. Dort seien zwei Menschen ums Leben gekommen, als Trümmerteile ein 25-stöckiges Wohngebäude trafen.

"EIN HERZENSGUTES MÄDCHEN"

Einsatzkräfte suchten in Podilskyj mithilfe von Drehleitern in den brennenden Trümmern nach Vermissten. Die 22-jährige Aljona wartete vor Ort ‌auf Nachrichten über ihre vermisste 19-jährige Freundin Wika. "Wir sitzen hier und warten, bis ‌sie sie herausholen", sagte Aljona der Nachrichtenagentur Reuters unter Tränen. "Sie ist so lieb, erst 19 Jahre alt. Sie ist so ein herzensgutes Mädchen." Erst am Donnerstag waren bei einem russischen Angriff auf Kiew 31 Menschen getötet worden, dem folgenschwersten Schlag auf die Hauptstadt in diesem ⁠Jahr.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland bei dem Angriff 68 Raketen – darunter 23 ballistische Raketen und sechs Zirkon-Hyperschallraketen – sowie 351 Drohnen ‌ein. Die ukrainische Luftabwehr habe 37 Raketen abgeschossen oder unschädlich ⁠gemacht, jedoch keine der ballistischen Raketen oder Zirkon-Geschosse abfangen können. Die Ukraine verweist seit längerem auf einen Mangel an Abfangraketen für das Patriot-Abwehrsystem, das als einziges wirksames Mittel gegen ballistische Raketen gilt.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, es habe einen massiven Schlag mit hochpräzisen Waffen großer Reichweite und Drohnen geführt. Dabei seien Militär- und Energieanlagen in Kiew ‌und der umliegenden Region sowie Militärflugplätze in mehreren anderen ukrainischen Regionen ⁠getroffen worden.

TRUMP AM DIENSTAG IN TÜRKEI ERWARTET

In der Region ⁠außerhalb von Kiew gab es Behördenangaben zufolge einen Toten und 15 Verletzte. Auch die südukrainische Hafenstadt Odessa wurde angegriffen, wobei mindestens ein Mensch verletzt wurde. Das Nato-Mitgliedsland Polen ließ wegen des Angriffs vorübergehend Kampfjets aufsteigen.

Unterdessen griff die Ukraine am Montag ihrerseits Ziele in Russland mit Drohnen an. Dabei wurden nach russischen Angaben die Ostseehäfen Wysozk und Ust-Luga beschädigt, wichtige Umschlagplätze für Ölexporte. Zudem führten ukrainische Angriffe zu einem Stromausfall in der Stadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim, wo die russische Schwarzmeerflotte stationiert ist.

US-Regierungskreisen zufolge will Präsident Trump mit dem ukrainischen Staatschef Selenskyj am Rande des bevorstehenden Nato-Gipfels in der Türkei darüber beraten, wie der russische Angriffskrieg beendet werden könnte. Demnach ist die Zusammenkunft am Mittwoch geplant, am ⁠Haupttag des Gipfels. Trumps Ankunft in Ankara wird am Dienstag erwartet. In der türkischen Hauptstadt ist dann zunächst ein Abendessen der 32 Staats- und Regierungschefs vorgesehen.

(Mitarbeit Ron Popeski und Anna PruchnickaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)