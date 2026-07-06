Erneutes Allzeithoch - SK erstmals über 25.500
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Erneutes Allzeithoch - SK erstmals über 25.500
Zum Ende der vergangenen Woche gelangen dem DAX® zwei Mal neue Allzeithochs. Mittlerweile konnten die deutschen Standardwerte ihren Rekordstand bis auf 25.810 Punkte ausbauen. Per Saldo stehen wir damit bei acht Allzeithochs im Jahr 2026. Zuvor mussten Anlegerinnen und Anleger lange auf neue Hochstände warten, denn die restlichen sechs Allzeithochs stammen allesamt aus den ersten beiden Wochen des Jahres. Charttechnisch von herausragender Bedeutung ist das Lüften des Deckels bei rund 25.500 Punkten. Auf diesem Niveau hatte das Aktienbarometer seit Januar immer wieder wichtige Hochpunkte ausgebildet. Der Vorstoß in „uncharted territory“ geht im Tagesbereich mit einem sog. 1-2-3-Boden und einem Kursziel von 26.300 Punkten einher. Übergeordnet besitzt der beschriebene Ausbruch aber eine noch ganz andere Dimension, denn auf Wochenbasis kann der Einbruch vom Frühjahr – inklusive der anschließenden Erholung – als klassische V-Formation interpretiert werden. Langfristig hält dieses Muster sogar ein Kursziel von 29.000 Punkten bereit, während die Ausbruchszone bei rund 25.500 Punkten eine engmaschige Absicherung ermöglichen.
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DAX® (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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