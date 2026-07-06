Etatpläne der Bundesregierung: Kritik an Schulden und sozialer Schieflage

Berlin, 06. Jul (Reuters) - ⁠Der Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2027 stößt auf breite Kritik bei Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, Umweltschützern und der Opposition. Der Industrie-Spitzenverband BDI nannte die Ausgaben- und Schuldenzuwächse am Montag alarmierend. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisierte eine soziale Schieflage. Der Umweltverband BUND sieht in den Plänen einen Angriff auf den Klimaschutz. Für zusätzlichen Unmut sorgen Überlegungen in der ‌Koalition, eine Zuckersteuer auf Getränke schon zum 1. Januar 2027 einzuführen.

Die Bundesregierung will den am Freitag vorab bekanntgewordenen Etatentwurf und Finanzplan bis 2030 am Nachmittag in einer Kabinettssitzung auf den Weg bringen. ⁠Der Entwurf umfasst ⁠für 2027 Ausgaben im Kernhaushalt von 555,4 Milliarden Euro. Vorgesehen sind neue Schulden einschließlich der Sondervermögen für Bundeswehr sowie Infrastruktur und Klimaneutralität von etwa 203,6 Milliarden Euro. Für die Jahre 2026 bis 2030 werden über eine Billion neue Schulden aufgenommen. Dennoch klafft in der Finanzplanung ab 2028 noch eine Lücke von über 100 Milliarden Euro.

"Die Zinskosten explodieren weiter", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner. "Bis 2030 könnte knapp jeder fünfte Euro ‌aus den Steuereinnahmen für Zinsen gebunden sein." Stefan Körzell vom DGB kritisierte ‌hingegen eine "enorme Schieflage", weil sozialstaatliche Leistungen für die Sanierung herhalten sollten, während die Militärausgaben massiv anstiegen. Dies sei nicht hinnehmbar. Zudem sei es fatal, ausgerechnet am Klima- und Transformationsfonds (KTF) den Rotstift anzusetzen: "Der Finanzminister kürzt hier an der ⁠Zukunft unseres Landes." Anstatt Haushaltslöcher mit Klimaschutzgeldern zu stopfen, solle die Regierung klimaschädliche Subventionen wie bei Dienstwagen und ‌Kerosin abbauen, forderte BUND-Expertin Tina Löffelsend.

Aus der Opposition kam ⁠ebenfalls Kritik. Linken-Politiker Dietmar Bartsch nannte den Entwurf einen "Frontalangriff auf den Sozialstaat". Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) lege "Friedrich Merz pur" vor, indem er den Gesundheitsetat kürze, während mehr als jeder zweite Euro der Neuverschuldung bei der Rüstungsindustrie landen solle.

KRITIK AN ZUCKERSTEUER

Die Spitzenverbände der deutschen Getränkewirtschaft warfen der ‌Regierung vor, sie wolle bereits 2027 eine Zuckersteuer einführen. ⁠Dies sei ein "Affront gegen den Mittelstand". Eine derart ⁠überstürzte Einführung lasse den zumeist mittelständischen Unternehmen keine Zeit zur Anpassung von Rezepturen. Gesundheitspolitische Argumente seien "allenfalls Fassade", es gehe ums Stopfen von Haushaltslöchern.

Aus der Bundesregierung war zunächst keine Bestätigung der Zuckerpläne zu erhalten. Das Finanzministerium hatte aber eingeräumt, dass die ursprünglich geplante Zuckerabgabe vom Tisch sei und man stattdessen auf eine Steuer setze. Diese ist im Regierungsentwurf für den Etat aber noch nicht enthalten.

Auch der Digitalverband Bitkom äußerte sich kritisch. "Der Bundeshaushalt 2027 setzt ein Signal für einen leistungsfähigen digitalen Staat", erklärte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst zwar. "Kritisch bleibt, dass ein Großteil der Digitalprojekte über das Sondervermögen finanziert wird." Zudem habe ⁠die Regierung die Chance verstreichen lassen, die Stromsteuer für Rechenzentren zu senken.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)