Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.07.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 06. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BTG CONSULTINGBericht Geschäftsjahr 2026
CATENABericht 2. Quartal 2026
DIÖS FASTIGHETERBericht 2. Quartal 2026
FabegeBericht 2. Quartal 2026
KNIGHTS GROUP HOL LS-,002Bericht Geschäftsjahr 2026
PERROT DUVALBericht Geschäftsjahr 2026
RoadzenBericht Geschäftsjahr 2026
TOSEI CORP.Bericht 2. Quartal 2026
Wallenstam BBericht 2. Quartal 2026
Wihlborgs FastigheterBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Wihlborgs Fastigheter
Roadzen
Fabege
PERROT DUVAL
Catena
BTG CONSULTING
Wallenstam B
Diös Fastigheter
KNIGHTS GROUP HOL LS-,002
TOSEI CORP.

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