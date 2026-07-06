Gefängnisrevolte in Sri Lanka - Mindestens 25 Tote

Colombo, ⁠06. Jul (Reuters) - Bei Zusammenstößen in einem Gefängnis in Sri Lanka sind mindestens 25 Menschen getötet worden. Rund 100 weitere ‌Personen wurden verletzt, wie zwei Vertreter der Polizei und ein Krankenhausmitarbeiter der Nachrichtenagentur ⁠Reuters ⁠am Montag sagten. Zwei Häftlingsgruppen waren am Sonntag in einer Haftanstalt in der Küstenstadt Negombo rund 35 Kilometer nördlich von Colombo aneinander geraten. Der ‌Auslöser für die Kämpfe ‌zwischen Strafgefangenen und Untersuchungshäftlingen war zunächst unklar.

Einsatzkräfte suchten nach Angaben aus Polizeikreisen das ⁠Gefängnisgelände weiter nach Opfern ab, um die ‌genaue Zahl der ⁠Toten und Verletzten zu ermitteln. Das Militär stehe bereit, um die Polizei bei Bedarf zu unterstützen, erklärte ‌Armeesprecher Waruna Gamage. ⁠Auf Aufnahmen des Fernsehsenders ⁠Derana TV war ein großes Polizeiaufgebot vor den Toren des Gefängnisses und ein Polizeibus zu sehen, der verletzte Insassen abtransportierte.

(Bericht von Uditha Jayasinghe, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)