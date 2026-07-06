Gold steigt, Meta plant Chips, Nvidia mit Verzögerung

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Gold: Comeback mit Fed-Fantasie

Gold meldet sich nach vier schwächeren Wochen zurück. Schwächere US-Jobdaten, neue Zinserwartungen und eine starke Saisonalität sorgen für neue Aufmerksamkeit. Doch wie stabil ist die Bewegung wirklich – und welche Rolle spielen ETF-Zuflüsse?

Meta: Eigene KI-Chips mit Samsung?

Meta könnte bei der nächsten Generation seiner KI-Beschleuniger einen wichtigen Partnerwechsel prüfen. Im Fokus stehen Samsung, modernste Fertigungstechnologie und der Versuch, unabhängiger von externen KI-Chip-Anbietern zu werden. Was bedeutet das für Meta, Samsung und den KI-Infrastrukturtrend?

Nvidia: Produktzyklus mit Verzögerung

Bei Nvidia gibt es neue Fragen zum Zeitplan der nächsten großen Rack-Architektur. Gleichzeitig bleiben Analysten für das Unternehmen positiv und sehen zusätzliche Chancen in Robotik und Plattformtechnologie. Ist das nur ein kurzfristiger Dämpfer – oder ein wichtiges Signal für den KI-Hardwarezyklus?