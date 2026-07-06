Hamas löst De-facto-Regierung im Gazastreifen auf

Kairo, 06. ⁠Jul (Reuters) - Die radikal-islamische Hamas hat am Montag ihre De-facto-Regierung im Gazastreifen aufgelöst. Damit signalisierte die mit dem Iran verbündete Palästinenser-Organisation ihre Bereitschaft, die Amtsgeschäfte an eine Gruppe palästinensischer Technokraten zu übergeben, wie es der den USA unterstützte Gaza-Friedensplan vorsieht. ‌Die Hamas dringt im Gegenzug darauf, dass Israel andere Teile des Plans einhält. Die Auflösung des Gremiums, das die Ministerien seit mehr als einem ⁠Jahrzehnt beaufsichtigte, ⁠war ein zentraler Bestandteil des von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Nachkriegsplans für den Gazastreifen seit dem Inkrafttreten einer brüchigen Waffenruhe im Oktober.

Die Ministerien selbst sollen jedoch bestehen und das von der Hamas ernannte Personal im Amt bleiben. Zudem will die Hamas weiterhin für die Sicherheit sorgen und die ‌Polizeigewalt in den Gebieten ausüben, die nach der ‌von den USA vermittelten Waffenruhe unter ihrer Kontrolle verblieben. Der Leiter des Medienbüros der Hamas-Regierung, Ismail al-Thawabta, erklärte auf einer Pressekonferenz in Gaza-Stadt, der Chef des zuständigen ⁠Ausschusses für einen Regierungsnotstand sei zurückgetreten und das Gremium aufgelöst worden. Dies zeige, ‌wie ernst es der Hamas mit ⁠diesen Schritten sei, um den Übergang zum Nationalen Komitee für die Verwaltung des Gazastreifens zu erleichtern.

Diesem von den USA unterstützten Komitee gehören palästinensische Technokraten an. Dessen Leiter, Ali Schaath, erklärte, sein 15-köpfiger Ausschuss ‌stehe bereit, die Verantwortung zu übernehmen, ⁠sobald die nötigen Ressourcen und Bedingungen ⁠vorlägen. Voraussetzung für einen Erfolg sei jedoch eine einzige Behörde, ein einheitlicher gesetzlicher Rahmen sowie eine einzige bewaffnete Macht unter dieser Autorität.

Der von Trump eingesetzte Friedensrat ("Board of Peace"), der die Umsetzung des Plans überwacht, teilte mit, er nehme den Schritt der Hamas zur Kenntnis. Letztlich werde man sie jedoch an ihren Taten und nicht an Versprechungen messen, um den dringenden Bedürfnissen der Menschen im Gazastreifen gerecht zu werden. Eine Stellungnahme Israels ⁠lag zunächst nicht vor.

(Bericht von Nidal al-Mughrabi, Mitarbeit Eman Abuhassira und Tala Ramadan in DubaiBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)