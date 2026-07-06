Ifo: Stimmung der Sraßenbauer bleibt schlecht - trotz staatlicher Milliarden

Berlin, 06. ⁠Jul (Reuters) - Trotz Sonderausgaben des Staates für die Infrastruktur bleibt die Stimmung in den deutschen Straßenbau-Unternehmen schlecht. Das Barometer für das Geschäftsklima stieg im Juni um 2,1 Punkte, verharrt aber mit minus 25,5 Zählern ‌tief im negativen Bereich. Das teilte das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner monatlichen Umfrage mit. Zwar berichteten die Straßenbaufirmen von ⁠hohen Auftragsbeständen. "Allerdings ⁠werden die Vorhaben anscheinend nur schleppend umgesetzt", sagte Ifo-Bauexperte Ludwig Dorffmeister. Gleichzeitig gingen immer weniger neue Aufträge ein. "Eigentlich hätte das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität zusätzlichen Spielraum eröffnen sollen", sagte der Experte.

Der Straßenbau ist stark von der Nachfrage der öffentlichen Hand abhängig. ‌Zugleich ist der Sanierungsbedarf hoch. "Dennoch erhält der ‌Straßenbau im Sondervermögen nicht die nötige Priorität", betonte Dorffmeister. "Viele Kommunen stehen unter erheblichem Haushaltsdruck." Auch beim Bund konkurriere der Straßenbau mit anderen Aufgabenfeldern.

Hinzu ⁠kommt die Inflation: Dem Ifo-Institut zufolge sind die Preise für Straßenbauleistungen ‌in den vergangenen fünf Jahren um ⁠46 Prozent gestiegen. Auch im gerade beendeten zweiten Quartal berichteten die Firmen wieder deutlich häufiger von steigenden Preisen. "Der Irankrieg wird die reale Entwicklung des ohnehin schwächelnden Straßenbaus weiter bremsen", ‌erklärte Dorffmeister.

Im Juni meldeten die ⁠Unternehmen im Straßenbau, dass ihre Auftragsbestände ⁠für etwa 3,4 Monate ausreichen. Im langfristigen Durchschnitt sind es nur 2,6 Monate. "Doch seit 2022 sind sie mit ihrer Auftragslage zunehmend unzufrieden: Viele Aufträge kommen nicht in Gang und Neuaufträge fehlen", betonte der Ifo-Experte. Im Juni klagten 38,7 Prozent der Unternehmen über Auftragsmangel – im langfristigen Mittel waren es 26 Prozent. Materialmangel spielt dagegen kaum eine Rolle: nur 4,5 Prozent fehlten wichtige ⁠Baustoffe, nach 5,9 Prozent im Mai.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)