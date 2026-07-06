Immobilienverband: Investitionen in Neubau brechen wegen hoher Kosten ein

Berlin, 06. ⁠Jul (Reuters) - Der Immobilienverband GdW fürchtet wegen der hohen Baukosten einen Einbruch der Investitionen bei Neubauten. Die vom GdW vertretenen rund 3000 Wohnungsunternehmen und Genossenschaften konzentrierten sich immer stärker auf den Bestand, sagte Verbands-Präsident Axel Gedaschko am Montag in Berlin. 2021 seien noch 48 Prozent ‌der Investitionen in den Neubau geflossen, dieses Jahr dürften es nur noch 32 Prozent sein. Laut GdW-Prognose werden die Investitionen der Verbandsunternehmen in den Neubau 2026 um ⁠über ein ⁠Viertel auf nur noch sechs Milliarden Euro einbrechen. Im Bestand dürften sie dagegen stabil bei 12,7 Milliarden Euro bleiben. Im vergangenen Jahr gab es beim Neubau ein Minus von 1,9 Prozent, beim Bestand ein Plus von 5,8 Prozent.

Gedaschko zufolge muss die Politik die Baukosten drücken. Der größte Hebel dafür sei der geplante Gebäudetyp E ‌für ein einfacheres Bauen. Es müsse ein verbindlicher Mindeststandard ‌sein. Dadurch könnte ein Drittel der Kosten vermieden werden. Insgesamt könne es dann möglich werden, 260.000 bis 300.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Zum Vergleich: 2025 wurden gut 206.000 Einheiten ⁠fertiggestellt, 2026 dürften es laut GdW bundesweit 200.000 werden. Der Bedarf liege aber bei ‌rund 320.000 Einheiten pro Jahr.

Die Bundesregierung hatte bereits ⁠im November 2025 Eckpunkte für einen Gebäudetyp E vorgestellt, bei dem zum Beispiel bei Tiefgaragen, Kellern, Aufzügen, der Dicke der Fenster und Wände Abstriche gemacht werden sollen. Allerdings hat das Kabinett bislang noch keinen Gesetzentwurf dazu gebilligt.

KRITIK ‌AN WOHNGELD-FÖRDERUNG

Bei den GdW-Unternehmen, die vergleichsweise günstige ⁠Wohnungen im Portfolio haben, wird bei ⁠den fertiggestellten Wohnungen dieses Jahr mit einem Minus von 33 Prozent gerechnet, nach einem Rückgang von 20 Prozent 2025. Die GdW-Unternehmen verwalten sechs Millionen Wohnungen, rund 30 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland.

Neben niedrigeren Baukosten forderte der Verband schnellere Genehmigungsverfahren sowie verlässlichere Förderprogramme. Gedaschko warnte vor Kürzungen beim Wohngeld, die Schwarz-Rot plant. "Wer hier kürzt, riskiert mehr Mietschulden." Trotz 27.300 neu gebauter Sozialwohnungen bundesweit sei der Bestand 2025 auf 1,026 Millionen Wohnungen gesunken. "Mehr Geld allein reicht nicht, wenn steigende Baukosten und komplizierte ⁠Vorgaben die Wirkung der Förderung auffressen."

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)