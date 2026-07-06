ING steigt bei spanischer Singular Bank ein

(Reuters) - Die niederländische Großbank ING steigt bei der spanischen Singular Bank ein. Das Geldhaus übernehme einen Anteil von rund 40 Prozent von dem US-Finanzinvestor Warburg ‌Pincus, teilte ING am Montag mit. Mit dem Zukauf wolle das Institut seine Aktivitäten im ⁠Private Banking ⁠und der Vermögensverwaltung ausbauen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein.

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