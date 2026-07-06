ING steigt bei spanischer Singular Bank ein
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die niederländische Großbank ING erwirbt eine Beteiligung von rund 40 Prozent an der spanischen Singular Bank vom US-Finanzinvestor Warburg Pincus. Durch diese Übernahme möchte das Geldhaus das eigene Geschäft in der Vermögensverwaltung und im Private Banking erweitern.
Quelle: Sulastri Sulastri/Shutterstock.com
(Reuters) - Die niederländische Großbank ING steigt bei der spanischen Singular Bank ein. Das Geldhaus übernehme einen Anteil von rund 40 Prozent von dem US-Finanzinvestor Warburg Pincus, teilte ING am Montag mit. Mit dem Zukauf wolle das Institut seine Aktivitäten im Private Banking und der Vermögensverwaltung ausbauen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein.
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