Europäische Flugzeugbauer

Insider: Airbus nimmt intern 900 Auslieferungen ins Visier

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Rüstung

Nach einem starken Juni peilt der Flugzeugbauer Airbus intern nun offenbar 900 Auslieferungen von Verkehrsmaschinen für das laufende Jahr an.

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Quelle: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com

(Reuters) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus peilt nach einem starken Juni Branchenkreisen zufolge nun ‌intern für das laufende Jahr 900 Auslieferungen von Verkehrsmaschinen an. Im ⁠abgelaufenen ⁠Monat hat der französisch-deutsche Konzern 89 Flugzeuge an die Kunden übergeben, wie die Insider der Nachrichtenagentur ‌Reuters am Montag sagten. ‌

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