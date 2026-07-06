Insider: Airbus nimmt intern 900 Auslieferungen ins Visier

(Reuters) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus peilt nach einem starken Juni Branchenkreisen zufolge nun ‌intern für das laufende Jahr 900 Auslieferungen von Verkehrsmaschinen an. Im ⁠abgelaufenen ⁠Monat hat der französisch-deutsche Konzern 89 Flugzeuge an die Kunden übergeben, wie die Insider der Nachrichtenagentur ‌Reuters am Montag sagten. ‌

Weiterlesen mit onvista Plus Dein Vorsprung an der Börse Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen. Alle Plus-Artikel im Web & App

Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte

Trading-Setups & Investmentideen

Bequem per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen

Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat Jetzt 7 Tage gratis lesen Du hast bereits ein Abo? Einloggen