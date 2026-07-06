Insider: Trump plant Treffen mit Selenskyj am Rande des Nato-Gipfels
Washington, 05. Jul (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will Regierungskreisen zufolge am Rande des bevorstehenden Nato-Gipfels in der Türkei mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammentreffen. Bei der für Mittwoch geplanten Begegnung solle erörtert werden, wie der Krieg zwischen Russland und der Ukraine beendet werden könne, sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter am Sonntag.
Trumps Ankunft zu dem Gipfel wird am Dienstag erwartet. Sein erstes Treffen ist mit dem türkischen Präsidenten und Gastgeber Recep Tayyip Erdogan geplant. Darüber hinaus will Trump nach Angaben des Weißen Hauses den syrischen Präsidenten Ahmed al-Scharaa treffen und mit diesem eine Pressekonferenz abhalten.
Der US-Präsident werde die Nato-Verbündeten erneut drängen, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen, erklärte der Regierungsvertreter.
(Bericht von Steve Holland und Gram Slattery; bearbeitet von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)