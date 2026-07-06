Insider: Trump plant Treffen mit Selenskyj am Rande des Nato-Gipfels

Washington, ⁠05. Jul (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will Regierungskreisen zufolge am Rande des bevorstehenden Nato-Gipfels in der Türkei ‌mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammentreffen. Bei der für Mittwoch ⁠geplanten ⁠Begegnung solle erörtert werden, wie der Krieg zwischen Russland und der Ukraine beendet werden könne, sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter am ‌Sonntag.

Trumps Ankunft zu dem ‌Gipfel wird am Dienstag erwartet. Sein erstes Treffen ist mit dem ⁠türkischen Präsidenten und Gastgeber Recep Tayyip ‌Erdogan geplant. Darüber ⁠hinaus will Trump nach Angaben des Weißen Hauses den syrischen Präsidenten Ahmed al-Scharaa treffen und ‌mit ⁠diesem eine Pressekonferenz abhalten.

Der ⁠US-Präsident werde die Nato-Verbündeten erneut drängen, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen, erklärte der Regierungsvertreter.

(Bericht von Steve Holland und Gram Slattery; bearbeitet von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)