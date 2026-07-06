IRW-News: Alzai Health Corp.: ALZAI Health Corp. und Centauri Health Solutions schließen strategische Vermarktungsvereinbarung zur Ausweitung der KI-gestützten Ermittlung des Alzheimer-Risikos in den Vereinigten Staaten

IRW-PRESS: Alzai Health Corp.: ALZAI Health Corp. und Centauri Health Solutions schließen strategische Vermarktungsvereinbarung zur Ausweitung der KI-gestützten Ermittlung des Alzheimer-Risikos in den Vereinigten Staaten

TORONTO, ONTARIO / 2. Juli 2026 / IRW-Press / ALZAI Health Corp. (TSXV: ALZI) (ALZAI oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine strategische Kooperationsvereinbarung (die Vereinbarung) mit Centauri Health Solutions (Centauri), einer führenden US-Firma für Gesundheitstechnologien, abgeschlossen hat. Centauri versorgt 60 Millionen Mitglieder und unterstützt Krankenversicherungsträger, Gesundheitsdienstleister und Gesundheitssysteme in den Vereinigten Staaten mit modernen, missionskritischen Technologien, Datenanalysesystemen und Engagement-Lösungen.

Im Rahmen der Vereinbarung bringen Centauri und ALZAI gemeinsam ein System zur KI-gestützten Risikostratifizierung auf den Markt, mit dem Patienten mit einem hohen Risiko für eine nicht diagnostizierte Alzheimer-Erkrankung im Frühstadium ermittelt werden können. Centauri wird seine nationalen Beziehungen zu Dienstleistern und Krankenversicherungsträgern einbringen und ALZAI seine proprietäre Plattform der KI-gestützten Risikostratifizierung sowie sein technisches Know-how. Durch die Zusammenarbeit wird die Markteinführung von ALZAIs Technologie zur Ermittlung des Alzheimer-Risikos in den Vereinigten Staaten sowohl im Rahmen von Medicare Advantage als auch in anderen wertorientierten Versorgungsmodellen forciert.

Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für die Vermarktung von ALZAIs Technologie und deren Verbreitung im US-amerikanischen Gesundheitsmarkt, so Hayim Raclaw, CEO von ALZAI Health Corp. Centauri verfügt über weitreichende Kontakte im gesamten Gesundheitswesen und weiß, wie man Krankenversicherungsträger und Leistungserbringer bestmöglich unterstützt. Indem wir Centauris Marktzugang mit der KI-gestützten Risikoermittlungstechnologie von ALZAI bündeln, können wir Gesundheitsorganisationen noch besser dabei unterstützen, Personen mit einem erhöhten Alzheimer-Risiko früher im Versorgungspfad herauszufiltern. Die frühzeitige Erkennung von Risikopatienten ist zu einer zunehmend wichtigen klinischen und wirtschaftlichen Priorität geworden.

Laut der Alzheimer's Association leben in den Vereinigten Staaten mehr als sieben Millionen Menschen mit einer Alzheimer-Erkrankung. Die Kosten für die direkte Pflege belaufen sich jedes Jahr auf geschätzte 384 Mrd. USD Dollar. Diese Zusammenarbeit entspricht unserer Vision, die proaktive Krankheitserkennung im gesamten Gesundheitssystem zugänglicher und skalierbarer zu gestalten. Aus unserer Sicht stellt die Alzheimer-Krankheit heute eines der größten ungedeckten medizinischen Bedürfnisse im Gesundheitswesen dar. Und diese Partnerschaft bietet ALZAI die Möglichkeit, an einer der vielversprechendsten Zukunftschancen in den Bereichen Prävention, Bevölkerungsgesundheitsanalyse und KI-gestützte Entscheidungsfindung teilzuhaben.

ÜBER CENTAURI HEALTH SOLUTIONS

Centauri Health Solutions arbeitet mit Krankenversicherungsträgern, Leistungserbringern und Gesundheitssystemen zusammen, um den individuellen Zugang, das Versorgungsmanagement, die Qualität und den Risikoausgleich durch datengestützte Technologien und Dienstleistungen zu verbessern. Mit der vom Unternehmen entwickelten Plattform werden fragmentierte klinische Daten und Versichertendaten in verwertbare Erkenntnisse umgewandelt. Dadurch wird Einzelpersonen der Zugang zu den von ihnen benötigten Leistungen erleichtert und Leistungserbringer und Krankenversicherungsträger können Qualität und Behandlungsergebnisse verbessern. Dank eines der größten Interoperabilitäts-Netzwerke in den Vereinigten Staaten ist Centauri in der Lage, Behandlungsteams zeitnah entsprechende Erkenntnisse zu vermitteln und so messbare Erfolge in den verschiedensten Patientengruppen zu erzielen. Nähere Informationen finden Sie unter www.centaurihs.com.

ÜBER ALZAI HEALTH CORP.

ALZAI Health Corp. ist ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das nicht-invasive, KI-gestützte Lösungen zur Ermittlung von Krankheitsrisiken anhand routinemäßig erhobener Gesundheitsdaten entwickelt. Die proprietäre Plattform des Unternehmens dient dazu, Personen mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko bereits vor einer klinischen Diagnose zu ermitteln, wodurch frühzeitig Interventionen ermöglicht werden und verbesserte Behandlungsergebnisse im Sinne der Patienten erzielt werden. ALZAIs Technologie wurde anhand umfangreicher Daten aus dem Gesundheitswesen validiert und ist für die Einbindung in bestehende Gesundheitsinfrastrukturen wie elektronische Gesundheitsakten, Cloud-Umgebungen und unternehmensweite Gesundheitsplattformen vorgesehen.

Weitere Informationen:

Hayim Raclaw

Chief Executive Officer & Direktor

ALZAI Health Corp.

E: info@alzaihealth.com

T: 416-862-4351

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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie glauben, erwarten, beabsichtigen, voraussehen, planen, könnte, wird, sollte, potenziell und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten: den erwarteten Vorteilen der Vereinbarung zwischen ALZAI und Centauri; die Fähigkeit der Parteien, erfolgreich zusammenzuarbeiten, um KI-gestützte Lösungen zur Erkennung des Alzheimer-Risikos zu entwickeln und zu vermarkten; die erwartete Beschleunigung der Vermarktung und des Einsatzes der Technologie von ALZAI in den Vereinigten Staaten; die Fähigkeit, einen Markt für KI-gestützte Lösungen zur Risikostratifizierung zu etablieren; das Erreichen kommerzieller Meilensteine im Rahmen der Vereinbarung; sowie die breiteren Marktchancen für die Früherkennung der Alzheimer-Krankheit und KI-gestützte Lösungen im Gesundheitswesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für angemessen hält, darunter unter anderem: dass ALZAI und Centauri in der Lage sein werden, gemeinsam einen wirksamen kommerziellen und technischen Ansatz für den US-Markt zu entwickeln; dass die Parteien in der Lage sein werden, ein Pilotprojekt zu sichern, die Bedingungen zu erfüllen und die in der Vereinbarung vorgesehenen kommerziellen Meilensteine zu erreichen; dass Centauri in der Lage sein wird, seine Beziehungen zu Gesundheitsdienstleistern, Krankenkassen und Kostenträgern so zu nutzen, dass die Kommerzialisierung der Technologie von ALZAI unterstützt wird; dass die proprietäre, KI-gestützte Plattform von ALZAI zur Risikostratifizierung von Krankheiten die Erwartungen der Unternehmensleitung erfüllt und für den Einsatz und die Integration in den angestrebten Bereichen des Gesundheitswesens geeignet ist; dass seitens der Organisationen im Gesundheitswesen ein anhaltendes Interesse an Instrumenten bestehen wird, die eine frühzeitigere Erkennung von Personen mit einem Alzheimer-Risiko unterstützen sollen; dass die Parteien in der Lage sein werden, die in der Vereinbarung vorgesehenen Bedingungen zu erfüllen und die kommerziellen Meilensteine zu erreichen; und dass die allgemeinen Branchen-, Markt-, regulatorischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen den Erwartungen des Managements entsprechen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: das Risiko, dass die Zusammenarbeit zwischen ALZAI und Centauri nicht wie erwartet verläuft oder dass die Parteien nicht in der Lage sein werden, die Technologie von ALZAI in den Vereinigten Staaten oder innerhalb der angestrebten Marktsegmente im Gesundheitswesen erfolgreich zu entwickeln, zu validieren, zu vermarkten, einzusetzen oder zu skalieren; das Risiko, dass die Parteien die in der Vereinbarung vorgesehenen kommerziellen Meilensteine nicht erreichen oder keine kommerziellen Verträge zu den erwarteten Bedingungen oder überhaupt keine solchen Verträge abschließen; Risiken, dass die Parteien möglicherweise nicht in der Lage sind, eine endgültige Vereinbarung zu akzeptablen Bedingungen auszuhandeln und abzuschließen oder überhaupt keine solche Vereinbarung zu erzielen; Risiken im Zusammenhang mit der Marktakzeptanz der KI-gestützten Lösungen von ALZAI zur Krankheitserkennung, unter anderem durch Gesundheitsdienstleister, Krankenkassen, Kostenträger und andere Akteure in wertorientierten Gesundheitsumgebungen; Risiken im Zusammenhang mit der Leistungsfähigkeit, Validierung, Integration, Umsetzung und technischen Zuverlässigkeit der Technologie und des Geschäftsplans des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit dem operativen Betrieb in einem stark regulierten Umfeld, einschließlich sich weiterentwickelnder rechtlicher und regulatorischer Anforderungen in den Bereichen Gesundheitswesen, künstliche Intelligenz, Datenschutz, Datensicherheit und der Nutzung von Patientendaten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, strategischen Partnern und Beziehungen zu Dritten; Wettbewerbsbedingungen und das Risiko, dass konkurrierende Technologien oder Marktteilnehmer das Geschäft oder die Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten; Risiken im Bereich der Cybersicherheit, technologische Schwachstellen, Sicherheitsverletzungen und sonstige Risiken im Zusammenhang mit dem Schutz von Daten und Systemen; die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens und das Risiko, dass seine Betriebsergebnisse erheblichen Schwankungen unterliegen können; Risiken im Zusammenhang mit dem Bedarf an zusätzlichem Kapital, Finanzierungsrisiken, Liquiditätsrisiken, Verschuldungsrisiken sowie den allgemeinen globalen finanziellen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit Versicherungen und unversicherten Verlusten, Rechtsstreitigkeiten, Steuerprüfungen, internen Kontrollen, Interessenkonflikten und den Anforderungen, die mit dem Status als börsennotiertes Unternehmen verbunden sind; sowie Risiken im Zusammenhang mit dem Markt für die Stammaktien des Unternehmens und der Volatilität des Aktienkurses.

Obwohl das Management des Unternehmens der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten abweichen können. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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