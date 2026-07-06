IRW-News: Canamera Energy Metals Corp. : Canamera bestätigt sieben mittels Bohrungen definierte Zielgebiete bei ionischem Ton-Seltenerdmetall-Projekt Turvolândia Ziel Rose ergibt 8 m mit 2.238 ppm TREO, einschließlich 3 m mit 3.776 ppm TREO

IRW-PRESS: Canamera Energy Metals Corp. : Canamera bestätigt sieben mittels Bohrungen definierte Zielgebiete bei ionischem Ton-Seltenerdmetall-Projekt Turvolândia Ziel Rose ergibt 8 m mit 2.238 ppm TREO, einschließlich 3 m mit 3.776 ppm TREO

Edmonton, Alberta / 6. Juli 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET | OTCQB: EMETF | FWB: 4LF0) (Canamera oder das Unternehmen) gab heute die Analyseergebnisse von seinem ionischen Ton-Seltenerdmetall-Projekt Turvolândia (das Projekt) im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais bekannt. Die Pressemitteilung umfasst zusätzliche Analyseergebnisse vom Ziel Marita, Ergebnisse von drei neuen Zielen, die im Rahmen eines regionalen, 26 Bohrlöcher umfassenden Erkundungsbohrprogramms definiert wurden (Rose, Paiolinho und Miguel), sowie eine Zusammenfassung auf Programmebene für alle 77 Bohrlöcher, für die bis dato Ergebnisse vorliegen. Die Ergebnisse erweitern das Projekt von vier auf sieben benannte, mittels Bohrungen bestätigte Seltenerdmetall-Zielgebiete.

Höhepunkte

- Turvolândia: Zahl der bohrbestätigten Seltenerdmetall-Zielgebiete von vier auf sieben erhöht.

- Zielgebiet Rose (TUV-AUG-070): 8 m mit 2.238 ppm TREO1 und 843 ppm MREO2 (2-10 m), einschließlich 3 m mit 3.776 ppm TREO und 1.578 ppm MREO (7-10 m, Ende des Bohrlochs). Das Ergebnis des Ziels Rose ist das stärkste Ergebnis des regionalen Erkundungsprogramms und lässt sich mit den Ergebnissen der bereits zuvor bekannt gegebenen höchstgradigen Ziele in der Zone Cordis vergleichen.

- Ziel Marita: drei Bohrlöcher, die allesamt in mineralisiertem Material enden; bestes Teilintervall von 3 m mit 1.715 ppm TREO und 272 ppm MREO (TUV-AUG-064, Ende des Bohrlochs)

- Ziele Paiolinho und Miguel liefern neue Ergebnisse; Ziele Carvalho und Joaquim als zwei zusätzliche Gebiete benannt, die im Rahmen des regionalen, 26 Bohrlöcher umfassenden Erkundungsbohrprogramms definiert wurden

- 77 Bohrlöcher mit bis dato erhaltenen Ergebnissen; 62 % ergaben mindestens eine Probe mit über 750 ppm TREO; Spitzenwert von 6.431 ppm TREO bei Cordis (3. März 2026)

Alle Werte sind als Seltenerdoxidäquivalente ausgedrückt. Umwandlungsfaktoren: JCU Advanced Analytical Centre.

1 TREO = CeO2 + Dy2O3 + Er2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Ho2O3 + La2O3 + Lu2O3 +Nd2O3 + Pr6O11 + Sm2O3 + Tb4O7 + Tm2O3 + Y2O3 + Yb2O3

2 MREO = Dy2O3 + Nd2O3 + Pr6O11 + Tb4O7 + Y2O3

Turvolândia verfügt nun über sieben benannte Seltenerdmetallziele, die allesamt mittels Bohrungen bestätigt wurden, und die Ergebnisse von Marita und dem regionalen Programm geben uns echtes Vertrauen, dass das System wahrscheinlich so umfassend ist, wie es die geophysikalischen Untersuchungen vermuten ließen, sagte Brad Brodeur, Chief Executive Officer von Canamera Energy Metals Corp. Das durch TUV-AUG-070 definierte Ziel Rose lieferte 8 m mit einem Gehalt von 2.238 ppm an gesamten Seltenerdoxiden und liegt damit klar im Bereich der Gehalte, die wir bereits bei Cordis, Linda und South gesehen haben. Bei Marita haben wir drei Bohrlöcher gebohrt und alle drei endeten in einer Seltenerdmetallmineralisierung, wobei die Gehalte mit zunehmender Tiefe anstiegen. Das ist genau das, was man in einem ionischen Tonsystem sehen möchte: Es zeigt uns, dass die Mineralisierung unterhalb jener Stelle, an der die Schneckenbohrungen angehalten wurden, immer noch vorhanden ist. Wir müssen noch 47 weitere Ergebnisse bekannt geben - allein bei Linda sind noch 20 Bohrlöcher ausstehend. Mit jeder neuen Probencharge rückt das System stärker in den Fokus.

Ziel Marita

Das Ziel Marita wurde erstmals als Teil des vier Zielgebiete umfassenden Systems identifiziert, das in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. Juni 2026 beschrieben wurde. Drei von 17 bei Marita gebohrten Schneckenbohrlöchern werden hierin gemeldet - die Ergebnisse der restlichen 14 sind noch ausstehend.

Alle drei gemeldeten Bohrlöcher endeten in mineralisiertem Material, wobei die TREO- und MREO-Gehalte zur Sohle jedes Bohrlochs hin anstiegen. Das Muster steht im Einklang mit dem IAC-REE-Modell: Bei diesem Lagerstättentyp konzentriert sich die REE-Anreicherung in der unteren Saprolithzone, oberhalb des Übergangs von verwittertem zu frischem Gestein, und Bohrlöcher, die in erhöhten Gehalten enden, weisen darauf hin, dass sich der mineralisierte Horizont unterhalb der Eindringtiefe des Schneckenbohrers fortsetzt.

TUV-AUG-018 wurde vertikal bis in eine Tiefe von 18 m gebohrt. Der Durchschnitt des gesamten Bohrlochs von 715 ppm TREO umfasst einen anomalen, oberflächennahen Meter bei 4 bis 5 m (1.343 ppm TREO) und eine sich in der Tiefe fortsetzende Anreicherungszone in den letzten zwei Metern (16 bis 18 m), wo das Bohrloch mit einem Durchschnitt von 1.368 ppm TREO und 534 ppm MREO endete.

TUV-AUG-040 wurde vertikal bis in eine Tiefe von 13 m gebohrt, wobei die Gehalte durch das obere Profil hindurch stetig in das 4-m-Intervall am Ende des Bohrlochs (9 bis 13 m) anstiegen, das durchschnittlich 1.144 ppm TREO und 362 ppm MREO ergab. Der letzte Meter (12 bis 13 m) lieferte mit 1.244 ppm TREO und 429 ppm MREO den höchsten Einzelwert im Bohrloch.

TUV-AUG-064 wurde vertikal bis in eine Tiefe von 8 m gebohrt, wobei die tiefsten drei Meter (5 bis 8 m) einen Durchschnitt von 1.715 ppm TREO und 272 ppm MREO ergaben. Der einzelne Meter bei 5 bis 6 m ergab 2.742 ppm TREO, was 53 % der gesamten Gehaltsmeter des 3-m-Intervalls ausmacht.

Alle drei Bohrlöcher beim Ziel Marita endeten in mineralisiertem Material. Tiefenbohrungen sind erforderlich, um die Basis des mineralisierten Horizonts in diesem Zielgebiet zu definieren.

Abbildung 1 - Analyseprofil von TUV-AUG-018, TUV-AUG-040 und TUV-AUG-064 (Ziel Marita)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84985/Canamera_060726_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 2 - Standorte der regionalen Ziele und Erkundungsbohrplan

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84985/Canamera_060726_DEPRCOM.002.jpeg

Regionales Erkundungsprogramm

Das Unternehmen hat 26 zusätzliche Schneckenbohrlöcher auf dem gesamten Projektgebiet Turvolândia gebohrt, um geophysikalische Anomalien zu bewerten, die mittels radiometrischer Gesamtzähl-Messungen vor den Bohrungen identifiziert wurden. Mit den 26 Bohrlöchern wurden radiometrische Anomalien außerhalb der vier bereits etablierten Zielgebiete überprüft. Dabei wurden fünf neue Zielgebiete abgegrenzt und benannt: Rose, Paiolinho, Miguel, Carvalho und Joaquim.

Die Ergebnisse von drei Zielen (Rose, Paiolinho und Miguel) sind im Folgenden angegeben.

Ziel Rose

Bohrloch TUV-AUG-070 wurde vertikal bis in eine Tiefe von 10 m gebohrt. Ein 8-m-Intervall ab 2 m bis zum Ende des Bohrlochs ergab einen Durchschnitt von 2.238 ppm TREO und 843 ppm MREO, wobei MREO über das gesamte Intervall 38 % des TREO ausmachte. Die Gehalte stiegen in den letzten drei Metern (7 bis 10 m) stark an, die im Durchschnitt 3.776 ppm TREO und 1.578 ppm MREO ergaben. Der tiefste Meter (7 bis 8 m) lieferte mit 4.134 ppm TREO und 1.683 ppm MREO den Spitzenwert des Intervalls. Das Bohrloch endete bei 10 m in mineralisiertem Material.

Ziel Paiolinho

Bohrloch TUV-AUG-066 wurde vertikal bis in eine Tiefe von 7 m gebohrt. Eine Mineralisierung war über das gesamte Bohrlochprofil hinweg vorhanden, wobei die oberen vier Meter (0 bis 4 m) durchschnittlich 679 ppm TREO und die unteren drei Meter (4 bis 7 m, Ende des Bohrlochs) durchschnittlich 1.192 ppm TREO und 304 ppm MREO ergaben. Das Bohrloch endete in mineralisiertem Material.

Abbildung 3 - Analyseprofil von TUV-AUG-066 (Ziel Paiolinho) und TUV-AUG-070 (Ziel Rose)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84985/Canamera_060726_DEPRCOM.003.png

Ziel Miguel

Bohrloch TUV-AUG-038 wurde vertikal bis in eine Tiefe von 18 m gebohrt. Die unteren acht Meter des Bohrlochs (10 bis 18 m) ergaben einen Durchschnitt von 744 ppm TREO und 326 ppm MREO. Innerhalb dieses Abschnitts stiegen die Gehalte zur Sohle des Bohrlochs hin an. Die letzten drei Meter (15 bis 18 m) ergaben einen Durchschnitt von 977 ppm TREO und 427 ppm MREO, wobei der vorletzte Meter (16 bis 17 m) 1.136 ppm TREO und 500 ppm MREO ergab. Das Bohrloch endete bei 18 m in mineralisiertem Material. MREO macht 44 % des TREO über den 8 m langen Abschnitt aus - das höchste Verhältnis unter den hierin gemeldeten hervorgehobenen Bohrlöchern.

Zusammenfassung des Programms

Das Unternehmen hat nun 124 Schneckenbohrlöcher auf insgesamt 1.379 m bei einer durchschnittlichen Tiefe von 11,12 m auf dem Projekt Turvolândia abgeschlossen. Die Analyseergebnisse für 77 von 124 Bohrlöchern sind bereits eingetroffen. Die Ergebnisse der restlichen 47 Bohrlöcher, einschließlich 20 am 9. Juni 2026 bekannt gegebener Folgebohrlöcher beim Ziel Linda, sind noch ausstehend und werden nach dem Erhalt und der Validierung bekannt gegeben.

Von den 77 Bohrlöchern, für die bereits Ergebnisse vorliegen,

- ergaben 48 Bohrlöcher (62 %) mindestens eine Probe mit einem Gehalt von über 750 ppm TREO, was auf eine breite, räumlich verteilte Seltenerdmetallanreicherung im gesamten Projektgebiet hinweist;

- ergaben 26 Bohrlöcher (34 %) mindestens eine Probe mit einem Gehalt von über 1.000 ppm TREO;

- ergaben 36 Bohrlöcher (47 %) mindestens eine Probe mit einem Gehalt von über 200 ppm MREO.

- TREO-Spitzenwert: 6.431 ppm auf 1 m (TUV-AUG-014, Ziel Cordis)

- MREO-Spitzenwert: 2.847 ppm (TUV-AUG-014)

- Spitzenwert von NdO + PrO: 2.246 ppm; Spitzenwert von DyO + TbO: 163 ppm

Bereits zuvor bekannt gegebene Ergebnisse vom Zielgebiet Cordis (3. März 2026), dem Zielgebiet Linda (9. Juni 2026) und dem Zielgebiet South (16. Juni 2026) sind in den jeweiligen Pressemitteilungen unter www.canamerametals.com sowie auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Die sieben benannten Zielgebiete, die nun bei Turvolândia definiert wurden, sind: Cordis, Marita, South und Linda (vier bereits zuvor etablierte Zielgebiete) sowie Rose, Paiolinho, Miguel und Carvalho (drei neue Ziele, die im Rahmen des regionalen Explorationsprogramms definiert wurden).

Das Projekt Turvolândia befindet sich in einem geologischen Umfeld, das von regionalen Granitoid-Intrusionskörpern und lateritischen Verwitterungsprofilen dominiert wird, was mit einer in ionischem Adsorptionston enthaltenen REE-Mineralisierung übereinstimmt. Bei diesem Lagerstättentyp werden Seltenerdmetalle an Tonminerale innerhalb des saprolithischen Verwitterungshorizonts oberhalb des frischen Untergrundgesteins adsorbiert und konzentrieren sich für gewöhnlich im unteren Teil dieses Profils. Das Muster einer zur Sohle der Bohrlöcher hin zunehmenden Mineralisierung - wie es bei Marita, Rose, Paiolinho und Miguel beobachtet wurde - steht im Einklang mit diesem Modell und weist darauf hin, dass die Eindringtiefe des Schneckenbohrlochs die Basis des mineralisierten Horizonts in diesen Zielgebieten noch nicht erreicht hat.

Nächste Schritte

Die Analyseergebnisse der verbleibenden 47 Bohrlöcher - darunter 20 Folgebohrungen am Zielgebiet Linda - werden nach Erhalt und Überprüfung veröffentlicht. Das Unternehmen prüft derzeit ein Programm für die nächste Phase, das tiefere Bohrungen an den Standorten Cordis, Linda, Marita, Rose und South umfasst, um Bereiche unterhalb der Eindringtiefe des Schneckenbohrers zu untersuchen.

Es kann nicht garantiert werden, dass zukünftige Explorationsprogramme wirtschaftlich abbaubare Mineralressourcen nachweisen werden.

Analysemethodik und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Schneckenbohrproben wurden in Abständen von einem Meter entnommen und an SGS Geosol Laboratórios Ltda. in Vespasiano, Minas Gerais, Brasilien (nach ISO/IEC 17025 akkreditiert), ein unabhängiges Labor, zur Mehrfachelementanalyse mittels ICP-OES/MS einschließlich aller Seltenerdelemente übermittelt. Das QA/QC-Programm umfasste die regelmäßige Einbeziehung von zertifizierten Referenzmaterialien, Blindproben und Feldduplikaten. Die Elementwerte wurden unter Verwendung von Standardumrechnungsfaktoren in Seltenerdoxidäquivalente umgerechnet.

Die verwendeten Umrechnungsfaktoren sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. (Quelle: https://www.jcu.edu.au/advanced-analytical-centre/resources/element-to-stoichiometric-oxide-conversion-factors)

Tabelle 1: Umrechnungsfaktoren für Seltene Erden

Element Faktor Oxide Einheit

Ce 1.2284 CeO ppm

Dy 1.1477 DyO ppm

Er 1.1435 ErO ppm

Eu 1.1579 EuO ppm

Gd 1.1526 GdO ppm

Ho 1.1455 HoO ppm

La 1.1728 LaO ppm

Lu 1.1371 LuO ppm

Nd 1.1664 NdO ppm

Pr 1.2082 PrO ppm

Sm 1.1596 SmO ppm

Tb 1.1762 TbO ppm

Tm 1.1421 TmO ppm

Y 1.2699 YO ppm

Yb 1.1387 YbO ppm

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), VP Exploration von Canamera Energy Metals Corp. und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) geprüft und genehmigt.

Eine weitergehende Erläuterung der QA/QC- und Datenverifizierungsprozesse und -Verfahren des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht, der auf www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Canamera Energy Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Seltenerdmetalle mit einem wachsenden Projektportfolio in Brasilien, den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von ionischen Ton-REE-Projekten in Brasilien sowie von Vorkommen kritischer Mineralien in Nordamerika, um die Unabhängigkeit der westlichen Lieferkette für Seltenerdmetalle zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Brad Brodeur

Chief Executive Officer

brad@canamerametals.com

780-238-7163

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten: die Erwartung des Unternehmens, dass die Analyseergebnisse der verbleibenden Bohrlöcher nach Erhalt und Validierung veröffentlicht werden; die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich der Explorationsprogramme der nächsten Phase im Turvolândia-Projekt, einschließlich möglicher Bohrungen in größere Tiefen zur Erkundung von Mineralisierungen unterhalb der durch Schneckenbohrungen erreichten Tiefe in den Zielgebieten Marita, Rose und South; die Möglichkeit, dass sich die Mineralisierung in den Zielgebieten Marita, Rose, Paiolinho und Miguel unterhalb der durch Schneckenbohrungen erreichten Tiefen fortsetzt; das Potenzial der Zielgebiete Carvalho und Joaquim, Seltenerdmineralisierungen zu beherbergen; das Potenzial der neun genannten Zielgebiete, mit ionisch adsorbierten, in Ton gehausten Seltenerdmineralisierungen in Verbindung zu stehen; sowie das Potenzial des Turvolândia-Projekts, ein großräumiges, regional ausgedehntes Seltenerdsystem mit mehreren mineralisierten Korridoren zu beherbergen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: dass Folgebohr- und Explorationsprogramme zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen konzipiert und durchgeführt werden können; dass die geologischen und geophysikalischen Interpretationen des Projekts mit einer in Tonmineralien gebundenen Seltenerdmineralisierung durch Ionenadsorption übereinstimmen; dass die Analyseergebnisse der 47 noch ausstehenden Bohrlöcher rechtzeitig vorliegen und durch Validierung bestätigt werden; dass die Explorationsergebnisse die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich des Potenzials des Projekts weiterhin stützen werden; und dass die Rohstoffpreise für Seltene Erden sowie die Marktbedingungen weiterhin ausreichend sind, um weitere Explorationsinvestitionen zu rechtfertigen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: die Möglichkeit, dass tiefere Bohrungen die Kontinuität oder das Ausmaß der Mineralisierung unterhalb der Bohrtiefe der Erdbohrer an den Zielgebieten Marita, Rose, South oder anderen nicht bestätigen; die Möglichkeit, dass die Analyseergebnisse der 47 noch ausstehenden Bohrlöcher die bisher gemeldete Mineralisierung nicht bestätigen oder erweitern oder dass sich die Ergebnisse verzögern; das Risiko, dass die Zielgebiete Carvalho und Joaquim keine nennenswerte Seltenerdmineralisierung enthalten; das Risiko, dass die neun Zielgebiete in Turvolândia insgesamt kein großflächiges, in ionisch adsorbierendem Ton enthaltenes Seltenerdsystem darstellen, das sich für eine wirtschaftliche Gewinnung eignet; Schwankungen bei den Rohstoffpreisen für Seltenerden und kritische Mineralien; sowie allgemeine Explorationsrisiken, die mit der Bewertung von Mineralkonzessionsgebieten in einem frühen Stadium verbunden sind. Leser werden auf die Risikofaktoren verwiesen, die in den jüngsten kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung widerzuspiegeln.

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ANHANG: Vollständige Analyseergebnisse der Seltenerdelemente und von Gallium für die Bohrlöcher TUV-AUG-0018, 0038, 0040, 0064, 0066 und 0070

TUV-AUG-0018

Von Bis Ce Dy Er Eu Gd Ho La Lu

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

0 1 332,1 4,42 2,56 0,79 3,99 0,87 50 0,39

1 2 440,2 4,71 2,76 0,92 4,78 0,95 59,4 0,35

2 3 490,3 4,41 2,5 0,88 4,16 0,77 59,6 0,31

3 4 489 6,92 2,93 1,72 8,96 1,18 138,6 0,36

4 5 524,9 7,95 2,92 2,58 12,32 1,19 328,7 0,29

5 6 186,8 7,65 2,47 2,59 13,04 1,1 214,1 0,24

6 7 140,8 4,18 1,49 1,16 6,07 0,63 80,6 0,2

7 8 191,4 3 1,21 0,8 4,03 0,46 67,1 0,17

8 9 187,3 2,06 1 0,53 2,53 0,34 41,9 0,17

9 10 69,9 1,83 0,82 0,41 2,08 0,29 29,3 0,13

10 11 485 2,28 1,07 0,51 2,54 0,38 28,8 0,19

11 12 329,8 2,65 1,11 0,72 3,34 0,43 41,6 0,18

12 13 335,8 2,74 1,07 0,59 2,8 0,45 35,2 0,18

13 14 836 4,39 1,51 0,96 5,02 0,66 39,4 0,18

14 15 407,9 3,37 1,56 0,71 3,85 0,56 33,7 0,21

15 16 139,3 3,5 1,76 0,8 3,82 0,62 37,2 0,22

16 17 221,4 18,33 5,23 5,82 28,67 2,49 439,3 0,5

17 18 167,7 20,89 6,32 6,47 32,39 2,78 382 0,53

Von Bis Nd Pr Sm Tb Tm Y Yb Ga

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

0 1 25,2 7,81 4,6 0,69 0,37 21,41 2,6 34,20

1 2 31,2 9,78 5,5 0,76 0,36 21,71 2,5 32,80

2 3 30,1 9,71 5 0,7 0,3 19,32 2,2 34,30

3 4 73,2 23,34 11,5 1,27 0,38 24,22 2,6 33,50

4 5 144,5 49,54 18,9 1,58 0,34 20,76 2,2 29,40

5 6 140,6 41,77 19,9 1,59 0,32 18,39 1,7 32,20

6 7 46,5 13,9 7,2 0,8 0,19 11,93 1,4 40,20

7 8 34 10,82 5,5 0,59 0,16 8,9 1,1 37,50

8 9 19,4 6,39 3,3 0,32 0,14 6,82 1 39,20

9 10 15,1 4,56 2,6 0,33 0,12 6,09 0,8 38,80

10 11 15,9 4,58 2,8 0,35 0,15 7,85 1,1 34,20

11 12 22,7 6,57 4,1 0,46 0,15 7,69 1 36,40

12 13 19,3 5,86 3,3 0,45 0,17 8,86 1,1 35,40

13 14 24,3 6,94 5 0,74 0,19 12,26 1,2 29,10

14 15 23,4 6,06 4,2 0,58 0,19 10,94 1,2 35,20

15 16 24,7 6,85 4,2 0,52 0,22 13,04 1,5 29,80

16 17 294,3 89,44 46,1 3,63 0,61 38,48 3,7 25,60

17 18 302,5 86,89 48,5 4,13 0,73 44,73 4,1 25,20

TUV-AUG-0038

Von Bis Ce Dy Er Eu Gd Ho La Lu

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

0 1 253,8 2,41 1,64 0,26 2,18 0,56 21,2 0,29

1 2 260,4 2,01 1,63 0,19 1,42 0,5 8,9 0,29

2 3 141,7 2,2 1,81 0,3 1,45 0,53 10,2 0,32

3 4 198,2 1,9 1,3 0,32 1,49 0,41 7,6 0,22

4 5 124,8 2,24 1,85 0,4 1,91 0,54 14,5 0,36

5 6 131,8 2,76 1,58 0,52 2,97 0,57 25,5 0,25

6 7 83,7 2,78 1,21 0,52 3,25 0,49 27,1 0,17

7 8 253,9 3,6 2,19 1,05 3,99 0,76 48,2 0,39

8 9 197,4 3,6 2,47 1,44 4,6 0,79 85,9 0,46

9 10 143,5 3,69 2,19 1,54 5,42 0,76 97,1 0,35

10 11 108,8 4,44 2,14 2,06 7,77 0,78 152,7 0,3

11 12 86,4 5,75 2,73 2,8 9,87 0,99 190,9 0,36

12 13 46,4 4,04 2,12 2,46 8,01 0,78 156 0,31

13 14 58,6 4,56 2,27 2,84 8,95 0,84 171,2 0,32

14 15 64,8 5,5 2,61 3,39 11,08 1,03 209,9 0,34

15 16 80,8 6,33 2,97 3,64 12,21 1,09 233,3 0,4

16 17 97,8 10,03 4,56 6,1 19,84 1,78 363,1 0,62

17 18 86,3 10,3 4,75 5,57 19,59 1,79 333,5 0,64

Von Bis Nd Pr Sm Tb Tm Y Yb Ga

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

0 1 14,2 4,49 2,5 0,33 0,28 14,22 1,8 32,40

1 2 6,4 1,94 1,6 0,24 0,25 12,9 1,7 29,50

2 3 12,2 4,16 1,5 0,27 0,31 13,51 2,2 36,20

3 4 50,4 17,59 1,7 0,26 0,22 10,21 1,6 33,70

4 5 14,5 3,94 2,6 0,34 0,31 13,44 2,1 29,80

5 6 22,5 6,39 4,1 0,47 0,25 14,47 1,5 27,10

6 7 24,6 7,12 4,2 0,45 0,18 11,29 1,1 28,90

7 8 47,2 13,25 6,8 0,6 0,37 18,2 2,5 32,70

8 9 79 22,9 10,2 0,63 0,43 19,18 3 29,80

9 10 91,5 26,27 12,1 0,7 0,35 19,29 2,4 26,80

10 11 133,5 38,87 16,7 0,84 0,29 19,08 1,9 25,30

11 12 166,8 48,59 21,8 1,12 0,38 23 2,6 28,40

12 13 137,8 39,15 17,9 0,86 0,3 18,82 2 21,80

13 14 147,2 42,53 20 0,9 0,34 19,87 2,1 20,90

14 15 177,3 51,2 23,7 1,15 0,41 24,69 2,5 22,40

15 16 193,8 56,84 26 1,29 0,4 26,69 2,7 25,40

16 17 283,1 83,41 39,8 2,14 0,63 43,46 4,1 21,30

17 18 243,5 72,41 36,1 2,08 0,69 46,09 4,6 20,90

TUV-AUG-0040

Von Bis Ce Dy Er Eu Gd Ho La Lu

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

0 1 337,1 2,43 1,74 0,23 1,81 0,5 23,5 0,27

1 2 316,7 1,98 1,28 0,18 1,84 0,37 21 0,22

2 3 339,1 1,84 1,2 0,15 1,64 0,38 20 0,22

3 4 374,9 1,91 1,09 0,16 1,65 0,37 22,2 0,21

4 5 384,5 2,08 1,21 0,23 1,89 0,38 30,5 0,2

5 6 656,8 4,8 2,37 0,42 4,64 0,86 87,1 0,35

6 7 454,4 4,2 1,99 0,46 5,05 0,7 61,9 0,33

7 8 404 5,24 2,5 0,63 6,06 0,89 82,6 0,34

8 9 494,8 9,94 4,76 1,04 11,88 1,72 128,2 0,59

9 10 405,6 15,64 7,53 1,45 19,21 2,76 154,6 0,73

10 11 416,2 15,91 6,69 1,82 19,6 2,66 159,7 0,72

11 12 379,1 16,14 6,78 1,92 22,89 2,56 201,6 0,62

12 13 380,6 17,7 6,88 1,93 24,89 2,74 215,3 0,64

Von Bis Nd Pr Sm Tb Tm Y Yb Ga

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

0 1 22,3 7,78 2,5 0,36 0,23 12,15 2 34,50

1 2 11,9 3,71 2,1 0,27 0,2 9,5 1,5 34,70

2 3 10,8 3,45 2 0,25 0,21 8,62 1,4 37,00

3 4 11,2 3,54 2 0,26 0,19 8,03 1,4 38,20

4 5 15,8 5,26 3 0,31 0,18 7,33 1,2 35,80

5 6 33,5 12 6,5 0,77 0,32 12,91 2,7 36,50

6 7 37,1 12 7,2 0,74 0,32 12,14 2,5 37,10

7 8 66,3 22,1 8,2 0,81 0,36 15,88 2,7 33,50

8 9 81,5 25,12 15,2 1,72 0,69 34,98 4,4 34,60

9 10 132,7 38,73 22,5 2,53 0,96 62,05 6 30,10

10 11 155 43,31 28,6 2,74 0,89 54,07 5,2 30,80

11 12 202,5 56,55 35,8 2,99 0,82 52,36 5,5 28,80

12 13 222,7 61,8 39,5 3,19 0,88 55,2 5,5 29,60

TUV-AUG-0064

Von Bis Ce Dy Er Eu Gd Ho La Lu

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

0 1 479,6 2,8 1,5 0,28 2,65 0,46 32,5 0,26

1 2 625,5 2,62 1,47 0,19 2,53 0,47 35,6 0,22

2 3 676,4 2,74 1,94 0,21 2,6 0,58 33,2 0,25

3 4 700,4 2,79 1,79 0,21 2,14 0,51 29,9 0,26

4 5 491,5 3,4 1,98 0,29 2,75 0,56 36,6 0,3

5 6 1451,1 18,58 8,66 1,73 22,25 3,06 437,4 1,14

6 7 751,5 7,75 4,22 0,83 9,51 1,33 209,6 0,53

7 8 377 12,12 5,57 1,93 16,24 2,12 181 0,67

Von Bis Nd Pr Sm Tb Tm Y Yb Ga

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

0 1 23,8 7,59 3,8 0,4 0,22 9,68 1,7 36,20

1 2 17,7 5,5 3,3 0,42 0,23 9,77 1,6 37,90

2 3 14,3 4,75 3 0,42 0,26 12,06 2 36,90

3 4 12,5 3,92 2,5 0,4 0,25 9,6 1,9 39,70

4 5 14,5 4,74 3,1 0,44 0,29 10,04 2,4 43,20

5 6 169,3 58,05 28,7 3,14 1,18 52,95 8,3 0,00

6 7 93,4 33,42 14,6 1,26 0,53 23,42 3,9 43,30

7 8 127,2 38,69 22,8 2,14 0,71 43,19 4,8 42,80

TUV-AUG-0066

Von Bis Ce Dy Er Eu Gd Ho La Lu

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

0 1 244,6 5,08 2,34 1,95 8,92 0,85 120,5 0,23

1 2 251,3 5,15 2,33 1,82 9,27 0,83 127,1 0,31

2 3 258,3 5,18 2,55 1,96 8,73 0,85 130,1 0,35

3 4 285 5,34 2,37 2,3 9,33 0,82 134,9 0,22

4 5 496,4 6,69 2,38 3,4 13,06 0,92 241,2 0,23

5 6 469,4 6,89 2,65 3,63 13,03 1,05 227,4 0,32

6 7 420 8,45 2,79 4,67 15,99 1,13 202,3 0,26

Von Bis Nd Pr Sm Tb Tm Y Yb Ga

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

0 1 87,4 25,44 14,1 0,99 0,31 19,61 2,1 38,00

1 2 92,5 27,18 15,1 1 0,29 19,95 2,2 38,90

2 3 94,8 27,25 14,4 1,07 0,31 20,93 2,2 37,90

3 4 97,9 28,56 15,1 1,05 0,27 18,33 1,8 38,40

4 5 172,7 53,24 24,6 1,41 0,3 20,51 1,9 35,50

5 6 171,8 51,42 25,7 1,37 0,37 21,58 2,1 34,90

6 7 179,3 50,08 28,1 1,69 0,32 23,99 2,4 33,40

TUV-AUG-0070

Von Bis Ce Dy Er Eu Gd Ho La Lu

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

0 1 370,3 3,22 1,92 0,54 3,52 0,6 45,6 0,28

1 2 412,7 3,55 2,16 0,55 3,87 0,71 46,9 0,36

2 3 704,8 3,73 2,23 0,59 3,77 0,72 57,1 0,38

3 4 713,5 5,08 2,89 0,78 5,28 0,93 80,6 0,44

4 5 430,3 15,52 7,83 2,86 21,2 2,72 192,2 0,89

5 6 250,3 28,93 13,81 5,66 41,94 5,22 360,5 1,63

6 7 281,4 26,39 12,09 5,02 38,36 4,56 321,4 1,41

7 8 911,6 70,09 31,15 12,02 104,58 12,27 798,4 3,22

8 9 789,1 62,13 27,83 10,96 95,16 10,64 748,3 2,99

9 10 652,5 57,8 26,42 11,2 88,29 9,8 668,3 2,67

Von Bis Nd Pr Sm Tb Tm Y Yb Ga

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

0 1 32,2 9 5,5 0,52 0,28 13,93 2 33,70

1 2 37,5 10,94 6,2 0,6 0,33 15,94 2,3 35,70

2 3 35 10,39 5,7 0,57 0,32 15,73 2,5 35,60

3 4 71,3 22,83 7,8 0,82 0,43 18,89 3,2 35,90

4 5 198,9 51,98 35,3 2,64 1,01 59,77 6,8 33,40

5 6 382,9 97,42 65,8 5,27 1,78 116,55 11,6 29,90

6 7 321,7 83,06 57,3 4,7 1,57 105,01 9,7 28,20

7 8 834,4 215,37 151,2 13,1 3,93 278,42 24 0,00

8 9 796,8 207,79 144,2 11,82 3,63 247,21 21,2 0,00

9 10 744,1 190,25 136 10,98 3,3 232,83 20,2 0,00

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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