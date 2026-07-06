IRW-News: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. unterzeichnet Vereinbarung mit Impossible Metals zur Prüfung einer autonomen robotergestützten Technologie zur Gewinnung von polymetallischen Knollen

IRW-PRESS: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. unterzeichnet Vereinbarung mit Impossible Metals zur Prüfung einer autonomen robotergestützten Technologie zur Gewinnung von polymetallischen Knollen

Vancouver, British Columbia - 6. Juli 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) (Deep Sea Minerals oder das Unternehmen) - ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Projekten für kritische Mineralien aus der Tiefsee konzentriert - freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung (MOU) mit Impossible Metals Inc. (Impossible Metals) unterzeichnet hat, einem in den USA ansässigen Unternehmen für Meerestechnologie, das autonome Unterwasserrobotersysteme für die selektive Sammlung von polymetallischen Knollen entwickelt.

Die Absichtserklärung schafft einen Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen Deep Sea Minerals und Impossible Metals hinsichtlich des potenziellen Einsatzes und der Bewertung der autonomen steigrohrlosen Sammeltechnologie von Impossible Metals innerhalb der vielversprechenden Explorationslizenzgebiete von Deep Sea Minerals, sofern und sobald solche Lizenzen erteilt werden. Die geplanten Kooperationsbereiche umfassen Technologieeinsatz, Testgewinnung, Umweltüberwachung, Planung der Pilotproduktion, Bewertung der Gewinnung im kommerziellen Maßstab sowie das Potenzial für nachgelagerte Lieferketten.

Das Eureka Collection System von Impossible Metals nutzt Auftriebskontrolle, computergestützte Bildverarbeitung und Roboterarme, um polymetallische Knollen selektiv vom Meeresboden zu sammeln. Die Technologie soll eine umweltschonendere Alternative zu anderen Sammelmethoden vom Meeresboden bieten. Einzelne Knollen sollen dabei gezielt erfasst, Lebensräume geschont, Meereslebewesen nicht beeinträchtigt und Störungen des Sediments minimiert werden.

Deep Sea Minerals verfolgt einen verantwortungsvollen, schrittweisen und partnerschaftlichen Ansatz bei der Erschließung kritischer Mineralien vor der Küste, sagte James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. Impossible Metals hat eine differenzierte Technologieplattform entwickelt, die mit unserem Ziel übereinstimmt, Ansätze mit geringeren Auswirkungen für die Exploration polymetallischer Knollen und einer möglichen zukünftigen Sammlung zu evaluieren. Diese Absichtserklärung bietet uns einen praktischen Rahmen, anhand dessen wir beurteilen können, wie autonome robotergestützte Sammeltechnologie unsere langfristigen Entwicklungspläne unterstützen könnte. Gleichzeitig arbeiten wir weiter an den erforderlichen behördlichen Genehmigungsverfahren.

Diese Zusammenarbeit spiegelt einen größeren Wandel wider, der sich derzeit in der weltweiten Sichtweise auf kritische Ressourcen vollzieht. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Mineralien, die für Verteidigungssysteme, moderne Fertigung und Energieinfrastruktur unverzichtbar sind, lautet die Frage nicht mehr, ob neue Versorgungsquellen benötigt werden, sondern wie verantwortungsvoll auf diese zugegriffen werden kann, erklärte Steve Curnutte, Executive Chairman von Impossible Metals Inc. Impossible Metals wurde mit der Überzeugung gegründet, dass Durchbrüche in den Bereichen Robotik, Autonomie und maschinelle Intelligenz diese Gleichung grundlegend verbessern können. Gemeinsam mit Deep Sea Minerals arbeiten wir an einer Zukunft, in der selektive Sammlung sowohl wirtschaftlichen Fortschritt als auch einen verantwortungsvollen Umgang mit der Tiefsee ermöglicht.

Deep Sea Minerals hat über seine US-Tochtergesellschaft American Deep Sea Minerals Corp. einen Antrag auf eine Explorationslizenz bei der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) gemäß dem Deep Seabed Hard Mineral Resources Act von 1980 gestellt. Der Antrag wird derzeit von der NOAA geprüft; eine Explorationslizenz wurde jedoch noch nicht erteilt. Das Unternehmen hat zudem das Unternehmen Deep Sea Minerals Cook Islands Limited gegründet, um im Zusammenhang mit einem möglichen Antrag auf eine Explorationslizenz - der noch nicht gestellt wurde - die Zusammenarbeit mit der Cook Islands Seabed Minerals Authority zu unterstützen.

Die Absichtserklärung ist unverbindlich und begründet für keine der Parteien eine Verpflichtung, mit Testgewinnung, Pilotproduktion oder kommerzieller Produktion zu beginnen oder eine verbindliche kommerzielle Vereinbarung zu treffen. Jede derartige Vereinbarung müsste Gegenstand von Verhandlungen sein und den Abschluss einer oder mehrerer endgültiger Vereinbarungen voraussetzen.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Meeresbodenmineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineralvorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Jurisdiktionen und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, fortschrittliche Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.deepseamineralscorp.com

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IM NAMEN DES BOARDS

James A. Deckelman

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

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James A. Deckelman

Chief Executive Officer

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