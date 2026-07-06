IRW-News: Grande Portage Resources Ltd.: Grande Portage Resources meldet positive Ergebnisse aus vorläufigen Festigkeitsprüfungen von Materialien für die Verfüllung von Minen

IRW-PRESS: Grande Portage Resources Ltd.: Grande Portage Resources meldet positive Ergebnisse aus vorläufigen Festigkeitsprüfungen von Materialien für die Verfüllung von Minen

Alle Proben erfüllten oder übertrafen die Festigkeitskriterien für die primäre Abbaumethode in der Mine

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 6. Juli 2026 / Grande Portage Resources Ltd. (TSXV:GPG)(OTCQX:GPTRF)(FSE:GPB) (Grande Portage oder das Unternehmen) freut sich, ein Projekt-Update zum Goldprojekt New Amalga in der Nähe von Juneau, Alaska, bekannt zu geben.

Das Unternehmen hat Laborergebnisse für vorläufige Festigkeitsprüfungen von CRF-Proben (Cemented Rockfill) erhalten, die aus Material gegossen wurden, das aus Kernproben stammt, die während früherer Feldsaisons gebohrt wurden. Die Lithologien des Abraums in diesen Proben wurden so ausgewählt, dass sie denen entsprechen, die während der Minenerschließung anzutreffen sein werden, sowie denen, die im Ausschussmaterial der Erzsortieranlage vorhanden wären.

Diese Proben wurden unter Verwendung eines Zementbindemittelanteils von 4 % zu Testzylindern gegossen (siehe Bilder unten) und nach Aushärtungszeiten von 10 bzw. 17 Tagen auf ihre einachsige Druckfestigkeit (UCS) geprüft.

Alle Proben erfüllten oder übertrafen die vorläufigen Festigkeitskriterien, die für den Überhand-Langlochabbau festgelegt wurden - die primäre Abbaumethode, die für New Amalga geplant ist. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse beabsichtigt das Unternehmen, sowohl das Abraummaterial aus der Minenerschließung als auch das Ausschussgestein aus der Erzaufbereitung als Ausgangsmaterialien für die Herstellung von CRF-Verfüllmaterial weiterzuentwickeln.

Zukünftige Versuche mit höheren Zementanteilen werden durchgeführt, um die Verfüllmasse für den Unterhand-Abbau zu bewerten - eine sekundäre Abbaumethode, die für einen kleinen Teil der Produktion bei New Amalga vorgesehen ist und eine Verfüllmasse mit höherer Festigkeit erfordert.

Ian Klassen, President und CEO, kommentiert: Dies ist ein wichtiger Meilenstein zur Risikominderung. Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen dieser ersten Testreihe, die zeigen, dass Abraum aus der Erschließung und Ausschussgestein aus der Erzaufbereitung geeignete Ausgangsmaterialien für den Einsatz als strukturelles Verfüllmaterial bei New Amalga sind. Dies bestätigt einmal mehr unsere Strategie der geringen Umweltbelastung, bei der sämtliches Abraum- und Ausschussgestein wieder unter Tage verfüllt wird, wodurch der Bedarf an dauerhaften Entsorgungsanlagen an der Oberfläche entfällt. Dieser Ansatz dürfte nicht nur die Beeinträchtigung der Oberfläche verringern, sondern auch künftige Rekultivierungsverpflichtungen reduzieren und die Umweltgenehmigungsverfahren vereinfachen.

Darüber hinaus laufen derzeit geochemische Untersuchungen an Kernproben aus New Amalga, die alle wichtigen in der Lagerstätte vorkommenden Gesteinsarten repräsentieren, um festzustellen, ob diese langfristig reaktiv sein könnten (säurebildend oder metallauslaugend). Frühere, begrenzte Untersuchungen, die 2020-2021 an einer kleinen Anzahl von Proben aus dem Wandgestein von New Amalga durchgeführt wurden, zeigten vielversprechende vorläufige Ergebnisse und belegten signifikante Netto-Säureneutralisationspotenzial-Verhältnisse. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. April 2026 mit dem Titel Grande Portage Resources startet umfassendes geochemisches Charakterisierungsprogramm und Backfill-Untersuchungen für das Goldprojekt New Amalga.

Tabelle 1: Ergebnisse der vorläufigen einachsigen Druckfestigkeitsprüfungen (UCS)

*Das vorläufige UCS-Ziel lag bei 0,46 MPa unter Berücksichtigung des Maßstabsfaktors für einen 21 cm × 9 cm großen Prüfzylinder und eines Sicherheitsfaktors von 1,5

Abb. 1: Beispiel eines für UCS-Prüfungen gegossenen CRF-Zylinders

Abb. 2: Beispiel eines für UCS-Prüfungen gegossenen CRF-Zylinder

Projektzusammenfassung:

Das Goldprojekt New Amalga liegt nur 25 km von Alaskas Hauptstadt Juneau und 6 km von einer asphaltierten Straße entfernt. Die Ressource ist in mehrere Richtungen noch erweiterbar und umfasst eine angedeutete Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen) sowie eine vermutete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen).

Das aktuelle Erschließungskonzept, wie es in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) mit Stichtag 11. Februar 2026 beschrieben ist, sieht einen Untertagebau mit geringem Flächenbedarf vor, bei dem das Material zur Aufbereitung durch einen Dritten abtransportiert wird, wodurch keine Goldgewinnungsanlage oder Tailings-Anlage vor Ort erforderlich ist.

Diese Konfiguration bietet mehrere Vorteile:

- Der Bau einer Goldaufbereitungsanlage entfällt, wodurch die Flächeninanspruchnahme der Mine und der Energiebedarf minimiert sowie die Investitionskosten (CAPEX) für den Bau des Projekts gesenkt werden.

- Es entfällt die Notwendigkeit, eine Tailings-Anlage vor Ort zu errichten, da keine Aufbereitungsrückstände anfallen.

- Es sind keine dauerhaften Anlagen für Abraum erforderlich. Der bei der Minenerschließung anfallende Abraum würde als Verfüllmaterial in die Untertagebauwerke zurückgeführt.

- Es werden keine chemischen Reagenzien für die Goldaufbereitung vor Ort verwendet.

- Die Landnutzung und der gesamte ökologische Fußabdruck werden drastisch reduziert.

- Erleichtert die Stilllegung und Renaturierung nach Beendigung des Bergbaus an einer Mine erheblich.

- Vereinfacht das Umweltprüfungs- und Genehmigungsverfahren.

Projekt-Highlights:

- Eine 100-prozentige Beteiligung am New Amalga-Goldprojekt, das in der Nähe der Infrastruktur nur 25 km nördlich von Juneau, Alaska, und 6 km von einer ganzjährig befahrbaren asphaltierten Straße entfernt liegt (Abb. 4)

- Hervorragende Wirtschaftlichkeit, belegt durch die vorläufige wirtschaftliche Bewertung gemäß NI 43-101 (mit Stichtag 11. Februar 2026):

o Im Basisszenario bei einem Goldpreis von 3.200 US-Dollar/Unze: Nettobarwert (NPV)5 nach Steuern von 721 Mio. US-Dollar, interner Zinsfuß (IRR) nach Steuern von 56 %

o Im optimistischen Szenario bei einem Goldpreis von 5.000 US-Dollar pro Unze: NPV5 nach Steuern von 1.557 Mio. US-Dollar, IRR nach Steuern von 91 %

- Das Grundstück beherbergt mindestens 8 große, langgestreckte, goldhaltige mesothermale Adern

- 240 Bohrlöcher von 55 Bohrplattformen mit einer Gesamtlänge von ca. 65.000 m bestätigen ein großes Gold-Quarz-System

- Frühere Bohrungen ergaben bei mehreren Adern Proben mit einem Gehalt von mehreren Unzen. Ausgewählte Proben umfassen:

Deep Trench-Ader: 15,3 m mit einem Gehalt von 37,1 g/t Au, 8,3 m mit einem Gehalt von 58,6 g/t Au, 11,6 m mit einem Gehalt von 28,3 g/t Au

Goat-Ader: 2,1 m mit einem Gehalt von 74,2 g/t Au, 6,3 m mit einem Gehalt von 15,7 g/t Au

Hauptader: 3,1 m mit einem Gehalt von 79,2 g/t Au, 2,1 m mit einem Gehalt von 37,2 g/t Au, 3,1 m mit einem Gehalt von 13,9 g/t Au

Ridge-Ader: 1,5 m mit einem Gehalt von 43,0 g/t Au, 1,5 m mit einem Gehalt von 29,2 g/t Au

Sleeping Giant-Ader: 2,1 m mit einem Gehalt von 15,4 g/t Au, 3,2 m mit einem Gehalt von 20,7 g/t Au

Die ungefähren Lagepunkte ausgewählter Abschnitte sind in Abb. 3 unten dargestellt.

- Die aktualisierte NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung (MRE) des Unternehmens mit Stichtag 17. Juli 2024 wies eine angedeutete Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen) aus; sowie eine vermutete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen) und eine angedeutete Ressource von 891.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 5,86 g/t Ag (4.726.000 Tonnen); sowie eine vermutete Ressource von 390.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 7,33 g/t Silber (1.813.000 Tonnen).

- Die Lagerstätte ist nach Norden, Süden und in die Tiefe hin offen.

- Schlitzproben aus den Ausbissen der Goat-Ader ergaben Gehalte von 129,02 g/t Gold (3,76 opt) und 290 g/t Gold (8,46 opt) bei 224 g/t Silber (6,53 opt)

- Bei einer LiDAR-Vermessung des Grundstücks wurden zahlreiche Ziele entdeckt - das erste davon bestätigte nach der Erprobung einen Goldfund

- Es wurden hervorragende metallurgische Ausbeuten von bis zu 98,2 % erzielt

- Über einen Zeitraum von mehr als 6 Jahren wurden Umwelt-Baseline-Wasserprobenahmen durchgeführt

- Die aktuelle Entwicklungsstrategie sieht einen Untertagebau mit geringem Flächenbedarf und einer externen Aufbereitung durch Dritte vor, wodurch keine eigene Aufbereitungsanlage oder Tailings-Anlage vor Ort erforderlich ist. Diese Konfiguration senkt die Investitionskosten, minimiert den ökologischen Fußabdruck des Projekts erheblich und erleichtert die Genehmigungsverfahren.

- Unterzeichnung einer Absichtserklärung (LOI) mit Goldbelt Inc. (einer gemäß dem Alaska Native Claims Settlement Act gegründeten Alaska Native Corporation) zur Entwicklung eines Erz-Exportterminals am Cascade Point, einem in Privatbesitz befindlichen Grundstück von Goldbelt, das nur 22 km vom Projektstandort entfernt liegt.

Abb. 3: Ungefähre Lage ausgewählter Durchschneidungen

Abb. 4: Lage des New Amalga-Goldprojekts

Kyle Mehalek, P.E., ist der qualifizierte Sachverständige (QP) im Sinne der NI 43-101 und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Mehalek ist im Sinne der NI 43-101 unabhängig von Grande Portage.

Über Grande Portage:

Grande Portage Resources Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des New-Amalga-Minenprojekts konzentriert, das aus der Herbert-Gold-Entdeckung hervorgegangen ist und sich etwa 25 km nördlich von Juneau (Alaska) befindet. Das Unternehmen hält eine 100-prozentige Beteiligung am New-Amalga-Grundstück. Das New-Amalga-Goldsystem ist in Längsrichtung und in die Tiefe offen und beherbergt mindestens sechs Hauptstrukturen aus Adern und Verwerfungen, die Quarz-Sulfid-Adern in Bandstruktur enthalten. Das Projekt liegt in prominenter Lage innerhalb des 160 km langen Juneau-Goldgürtels, in dem bereits über acht Millionen Unzen Gold gefördert wurden.

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) des Unternehmens gemäß NI 43-101 wurde bei einem Cutoff-Gehalt von 2,5 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) im Basisszenario ermittelt und umfasst: eine angedeutete Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen); sowie eine vermutete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen) sowie eine angedeutete Ressource von 891.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 5,86 g/t Ag (4.726.000 Tonnen); sowie eine vermutete Ressource von 390.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 7,33 g/t Silber (1.813.000 Tonnen). Die MRE wurde von Dr. David R. Webb, Ph.D., P.Geol., P.Eng. (DRW Geological Consultants Ltd.) erstellt und hat das Datum des Inkrafttretens 17. Juli 2024. Weitere Informationen zum Projekt New Amalga Mine finden sich im technischen Bericht mit dem Titel Preliminary Economic Assessment for the New Amalga Gold Project Juneau District, Southeast Alaska vom 11. Februar 2026, der im SEDAR+-Profil von Grande Portage unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

IM NAMEN DES BOARDS

Ian Klassen

Ian M. Klassen

Präsident und Chief Executive Officer

Tel.: (604) 899-0106

E-Mail: Ian@grandeportage.com

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QUELLE: Grande Portage Resources Ltd.

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