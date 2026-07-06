IRW-News: ICG Silver & Gold Ltd.: ICG Silver & Gold beginnt mit der ersten Phase seines 3.000-Meter-Bohrprogramms im Tuscarora-District, Nevada

IRW-PRESS: ICG Silver & Gold Ltd.: ICG Silver & Gold beginnt mit der ersten Phase seines 3.000-Meter-Bohrprogramms im Tuscarora-District, Nevada

Toronto, ON - 6. Juli 2026 / IRW-Press / ICG Silver & Gold Ltd. (CSE: ICG) (FWB: JI0) (OTC Pink: ICGSF) (ICG oder das Unternehmen), ein Explorationsunternehmen für Edelmetalle mit Schwerpunkt auf dem Tuscarora-District im Elko County, Nevada (das Projekt oder der District), freut sich bekannt zu geben, dass es Phase 1 seines 3.000 Meter umfassenden Reverse-Circulation-Bohrprogramms, RC, begonnen hat.

Der Start unseres ersten Bohrprogramms im Tuscarora-District ist ein wichtiger Meilenstein für ICG und markiert den Übergang von der distriktweiten Auswertung vorhandener Daten und Zielgenerierung zur aktiven Exploration, erklärte Steven Sirbovan, President und CEO von ICG Silver & Gold.

Die Bohrungen der Phase 1 werden es uns ermöglichen, mehrere oberflächennahe Silber-Gold-Ziele zu erproben und gleichzeitig geologische Daten zu sammeln, um unser distriktweites Modell zu verfeinern, erklärte Korbon McCall, Vice President of Exploration. Unser Ziel ist es, die geologischen Einflussfaktoren auf die Mineralisierung zu bewerten und die vielversprechendsten Ziele für nachfolgende Bohrungen zu priorisieren.

Das Programm wird sich zunächst auf flache, oxidierte Silber-Gold-Ziele konzentrieren, die durch die geologische Modellierung des Unternehmens auf Distriktebene, die Auswertung historischer Daten, geophysikalische Interpretationen und Felduntersuchungen identifiziert wurden. Sechs vorrangige Zielgebiete wurden für die Erprobung ausgewählt; sie stellen die bislang am weitesten fortgeschrittenen Bohrziele des Unternehmens dar.

Das Unternehmen hat Major Drilling International Inc. (Major Drilling) mit der Durchführung der Bohrarbeiten beauftragt. RC-Bohrungen wurden als effiziente und kostengünstige Methode ausgewählt, um mehrere oberflächennahe Ziele im gesamten Distrikt rasch zu evaluieren. Das Programm dient dazu, geologische Interpretationen zu überprüfen, die Kontinuität und Ausdehnung der Mineralisierung zu bewerten sowie neue geologische Daten und Untersuchungsergebnisse zu generieren, um die distriktweite These des Unternehmens zu verfeinern.

Überblick über das Bohrprogramm der Phase 1

Wie bereits am 28. Mai 2026 angekündigt, wird sich das Unternehmen auf sechs vorrangige Zielgebiete konzentrieren:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84992/ICGSilverGold_060726_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1 - Zusammenfassung der vorrangigen Ziele im Tuscarora-District.

Das Unternehmen wird mit dem Zielgebiet Silica beginnen, danach folgen Battle Mountain, Kings Vein, Grand Prize, East Pediment und schließlich Modoc, siehe Abbildungen 1 und 2. Das Unternehmen rechnet damit, erste Untersuchungsergebnisse im August bekannt geben zu können.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84992/ICGSilverGold_060726_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2 - Karte mit Ausschnitt, in der Zielgebiete, Bohrplattformen und Zufahrtsstraßen hervorgehoben sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84992/ICGSilverGold_060726_DEPRCOM.003.jpeg

Abbildung 3 - Die Bohrungen im Zielgebiet Silica begannen am 2. Juli 2026.

Über ICG Silver & Gold Ltd.

ICG Silver & Gold Ltd. ist ein neues Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich dem Ausbau des Tuscarora Districts im Norden des US-Bundesstaates Nevada widmet. Die Strategie des Unternehmens basiert auf folgenden Pfeilern:

- Ausbau des Tuscarora Districts durch systematische Exploration und technische Studien;

- Erstellung eines geologischen Modells in Distriktgröße; und

- Fortführung des Projekts in Richtung Ressourcendefinition und zukünftige Erschließung.

Der Tuscarora-District ist ein epithermales Silber-Gold-System im Überschneidungsbereich des Carlin- und des Independence-Trends, etwa eine Autostunde nordwestlich von Elko (Nevada). ICG kontrolliert 100 % des rund 10.000 Acres großen Konzessionspakets, wo bis dato umfangreiche Probenahmen von Gesteinssplittern, RC- und Kernbohrungen über Tausende von Metern sowie geophysikalische CSAMT-Messungen über Dutzende Kilometer durchgeführt wurden. ICG glaubt fest an die langfristige Wertschöpfung aus der Exploration von Edelmetallen, insbesondere Silber und Gold, und wird von einem Team aus Technik- und Führungsexperten geleitet, das umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Exploration, Genehmigungsverfahren, Kapitalmärkte und Erschließung von Bergbauprojekten in den westlichen Bundesstaaten der USA, einschließlich Nevada, vorweisen kann.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Steven L. McMillin, P.G., von Rangefront Mining Services, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors von ICG Silver & Gold Ltd.:

Steven Sirbovan, President, CEO & Direktor

Hauptsitz: 82 Richmond Street East, Toronto, ON, M5C 1P1

Ansprechpartner für Investor Relations:

Kristina Pillon, High Tide Consulting Corp.

604.908.1695 / ir@icgsilverandgold.com

437.525.4240 / rund um die Uhr verfügbare Hotline

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Informationen angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder durch die angedeutet wird, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, eintreten würden, können, könnten oder sollten eintreten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu den Explorationsplänen von ICG, einschließlich des geplanten Phase-1-Bohrprogramms, dessen Umfang, Zeitplan, Ziele und Methodik; dem Potenzial für gemeinsame oder sich überschneidende Mineralisierungsphasen; der Identifizierung von Zuführungsstrukturen und strukturellen Kontrollen der Mineralisierung; der Strategie des Unternehmens zur Konsolidierung und Kontrolle eines Gebiets in Distriktgröße; sowie das Potenzial, die Mineralisierung seitlich und in die Tiefe auszudehnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur Finanzierung von Explorationsaktivitäten, des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, der Genauigkeit der geologischen Interpretationen und Modelle des Unternehmens sowie der Zuverlässigkeit historischer Daten, stellen solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, Explorationsrisiken und -unsicherheiten, die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen zu erhalten, Änderungen der Umwelt- und anderer geltender Gesetze, die Unsicherheit der Mineralexploration und -erschließung, Eigentumsrisiken, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84992

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84992&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA44892A6016

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.