IRW-News: Inturai Ventures Corp.: Inturai Ventures unterzeichnet exklusive Absichtserklärung zur Übernahme einer KI-gesteuerten Command-and-Control-Plattform für Drohnenschwärme

IRW-PRESS: Inturai Ventures Corp.: Inturai Ventures unterzeichnet exklusive Absichtserklärung zur Übernahme einer KI-gesteuerten Command-and-Control-Plattform für Drohnenschwärme

Wichtigste Punkte

- Inturai hat eine exklusive Absichtserklärung zur Übernahme des geistigen Eigentums an DomeCommand domecommand.ai. unterzeichnet, ein KI-gestütztes Command-and-Control-System (C2-System) für autonome Drohnenschwärme.

- Mit DomeCommand ergänzt das Unternehmen sein Programm im Bereich Sensing-On-Drohnen direkt und wird sein Angebot in den Umfeldern Verteidigung und Rettungsdienste und darüber hinaus ausbauen.

- Mit der geplanten Übernahme positioniert sich das Unternehmen in den Bereichen Verteidigung und nationale Sicherheit, indem es Software bündelt, die Bedrohungen anhand von Funksignalen statt mithilfe von Kameras erkennt, Drohnenschwärme koordiniert und auf erkannte Bedrohungen mit einem vernetzten System reagiert. Das Unternehmen ist überzeugt, dass es sich in den Umfeldern Verteidigung, kritische Infrastruktur und öffentliche Sicherheit deutlich von der Konkurrenz abhebt.

Vancouver, British Columbia - 6. Juli 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es eine exklusive Absichtserklärung (die LOI) zum Erwerb des geistigen Eigentums an DomeCommand, einer KI-gesteuerten Command-and-Control-Plattform für autonome Drohnenschwärme, sowie einer unbefristeten, gebührenfreien, weltweiten Lizenz für die Distri-Software, auf der sie läuft, (die geplante Akquisition) abgeschlossen hat. Das Unternehmen betrachtet die geplante Akquisition als einen bewussten nächsten Schritt beim Aufbau einer differenzierten Dual-Use-Autonomieplattform für den Zivil- und Verteidigungsbereich, die die Funksignalerfassung von Inturai mit der Command-and-Control-Software (C2-Software) von DomeCommand kombiniert, um Kunden aus dem zivilen Bereich ebenso zu bedienen wie Kunden aus dem Bereich der nationalen Sicherheit.

Im Rahmen der geplanten Akquisition wird das Unternehmen das gesamte geistige Eigentum an DomeCommand zusammen mit einer unbefristeten, gebührenfreien, weltweiten Lizenz für die Distri-Softwareplattform übernehmen. Die Gesamtgegenleistung beläuft sich auf bis zu 6.025.000 C$, bestehend aus einer Vorauszahlung in Höhe von 25.000 C$ und der Ausgabe von bis zu 30.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die Gegenleistungsaktien) zu einem fiktiven Preis von 0,20 C$ pro Gegenleistungsaktie, geknüpft an Entwicklungs- und zeitbezogene Meilensteine im Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum an DomeCommand. Der Abschluss der geplanten Akquisition steht unter dem Vorbehalt einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung, der Aushandlung einer endgültigen Vereinbarung sowie weiterer üblicher Bedingungen für eine Transaktion dieser Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

Mit DomeCommand kann ein einzelner Bediener mehrere Drohnen gleichzeitig steuern. Das System fasst alle Sensordaten in einem einzigen Live-Bild zusammen, ermittelt die beste Vorgehensweise und präsentiert dem Bediener eine Rangliste mit Optionen. Dabei behält dieser weiterhin die Kontrolle über jede Entscheidung. Was früher ein ganzes Team mehrere Minuten gekostet hat, kann nun von einer einzigen Person in Sekundenschnelle erledigt werden, und das System funktioniert auch dann weiter, wenn die Kommunikationsverbindungen gestört oder nicht verfügbar sind.

Günstige Drohnen haben sich zu einer der größten Sicherheitsbedrohungen dieses Jahrzehnts entwickelt. Eine Drohne, die nur ein paar hundert Dollar kostet, kann Gegenmaßnahmen erfordern, die Millionen kosten - eine Diskrepanz, für die herkömmliche Kommandosysteme nicht konzipiert wurden, da sie darauf ausgelegt sind, jeweils nur eine Handvoll Bedrohungen zu verfolgen. Diese Bedrohung beschränkt sich darüber hinaus nicht mehr nur auf Kampfplätze.

Ed Clarke, CEO von Inturai Ventures Corp., erklärte:

Der im Juni vereitelte Plan, die UFC-Veranstaltung im Weißen Haus mit Sprengstoffdrohnen anzugreifen, hat gezeigt, wie schnell billige Drohnen zu einer weit verbreiteten Sicherheitsbedrohung geworden sind - und das nicht nur auf Kampfplätzen, sondern auch im eigenen Land. DomeCommand ist die Befehlsebene, für deren Versorgung unsere Sensortechnologie entwickelt wurde. Inturai erkennt, was andere nicht sehen, und DomeCommand setzt diese Erkenntnisse in schnelle, von Menschen genehmigte Reaktionen um. Gemeinsam rücken diese beiden Technologien das Unternehmen in den Mittelpunkt eines der dringendsten Probleme im Bereich Verteidigung und öffentliche Sicherheit.

Die geplante Akquisition erweitert die Plattform von Inturai: Sie wird nicht mehr nur Bedrohungen erkennen, bewerten und darauf reagieren, sondern diese auch identifizieren, über das weitere Vorgehen entscheiden und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Im Rahmen des Sensing-on-Drones-Programms des Unternehmens werden unauffällige Sensoren auf Flugplattformen installiert, um Personen und Bewegungen durch Wände hindurch sowie an Orten zu erkennen, die für Kameras nicht einsehbar sind. DomeCommand ergänzt das System um eine Ebene, die die Bereitstellung automatisiert und Erkennungsergebnisse in übersichtliche, nach Priorität geordnete Optionen und genehmigte Maßnahmen umwandelt. Dadurch kann das Unternehmen seine Reichweite in den Bereichen Verteidigung, Rettungsdienste und Schutz kritischer Infrastrukturen vergrößern.

Derzeit läuft ein Pilotprojekt zur Integration der beiden Systeme: Inturai erkennt Personen und Bedrohungen innerhalb und außerhalb von Gebäuden, während DomeCommand den Einsatz von Drohnen plant, um Ziele zu umzingeln und Reaktionen zu steuern. Das Ergebnis ist ein einziger Kreislauf, der vom Einsatz (Deployment) über die Erkennung bis hin zur Entscheidung und Maßnahme reicht, wobei jeder Schritt von einer Person genehmigt wird.

Das Unternehmen ist überzeugt, dass die geplante Akquisition einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil schaffen wird. Die Software von DomeCommand verbindet zuverlässige, regelbasierte Planung mit anpassungsfähiger KI, die auf sich ändernde Situationen reagieren kann - ein Ansatz, der nach Ansicht des Unternehmens ein Alleinstellungsmerkmal darstellt. In Kombination mit der Fähigkeit von Inturai, Bewegungen durch Wände hindurch zu erkennen, entsteht so ein einheitliches System, das Bedrohungen wahrnehmen und darauf reagieren kann, ohne auf Kameras angewiesen zu sein. Das System ist mit vorhandenen Geräten kompatibel und läuft direkt auf diesen, ohne dass eine ständige Verbindung erforderlich ist. Damit deckt das Unternehmen die Bereiche Drohnenabwehr, Objektschutz und Notfallmaßnahmen ab.

Das geistige Eigentum von DomeCommand und Distri wurde von Technologieführern entwickelt, die KI- und Datenplattformen in den Bereichen Fintech, Logistik und Unternehmenssoftware aufgebaut haben und über langjährige Erfahrung als CTOs bei börsennotierten Unternehmen und ASX200-Unternehmen verfügen.

Nach Unterzeichnung der LOI wird das Unternehmen während einer Exklusivitätsfrist die Due-Diligence-Prüfung abschließen und die finale Vereinbarung ausarbeiten.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die kombinierte Technologie nach Abschluss der geplanten Akquisition einen großen und wachsenden Markt abdecken wird, der autonome Verteidigungssysteme, Maßnahmen zur Abwehr von Drohnen, den Schutz kritischer Infrastrukturen sowie den Bereich unbemannter Systeme im weiteren Sinne umfasst. Es beabsichtigt, sich abzeichnende Chancen in diesen Bereichen entsprechend ihrer Entwicklung aufzugreifen. Das Unternehmen ist zudem überzeugt, dass die KI-Fähigkeiten von DomeCommand dazu beitragen können, seine Produktentwicklung und Kommerzialisierungszeitpläne zu beschleunigen, da sie bestimmte Aspekte der Sensorik, Entscheidungsfindung und Bereitstellung automatisieren. Es beabsichtigt zu prüfen, wie sich diese Fähigkeiten in seinen bestehenden Sensorik-Programmen einsetzen lassen. Es kann nicht garantiert werden, dass die geplante Akquisition wie vorgesehen abgeschlossen wird oder dass das Unternehmen die oben genannten erwarteten Chancen und Vorteile aus der geplanten Akquisition realisieren wird.

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, intelligente Häuser und Industrieanwendungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com.

Über DomeCommand

DomeCommand ist ein Command-and-Control-System (C2-System) für autonome Drohnenschwärme. Es vereint alle Sensoren, Pläne und Drohnen auf einem einzigen Live-Bildschirm und verschafft dem Bediener so einen klaren Überblick über das Geschehen sowie eine nach Priorität geordnete Auswahl an Optionen. Pläne werden entsprechend der sich ändernden Situation laufend aktualisiert, und der Bediener prüft die Optionen in verständlicher Sprache und genehmigt jede Entscheidung, sodass stets eine Person die Kontrolle über jede Maßnahme behält. Weitere Informationen finden Sie unter domecommand.ai.

Für Investor-Anfragen:

Im Namen des Board of Directors

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Tel: (+1) 604 339-0339

Zukunftsgerichtete Aussagen

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