J. Safra Sarasin übernimmt Saxo Bank komplett

Zürich, ⁠06. Jul (Reuters) - Die Schweizer Privatbankengruppe J. Safra Sarasin übernimmt die dänische Saxo Bank vollständig. Das Institut erwerbe den ‌verbleibenden Anteil von rund 28,69 Prozent an der Saxo Holding AG von ⁠Gründer ⁠Kim Fournais, teilte J. Safra Sarasin am Montag mit. Die Gruppe übte dazu eine vertraglich vereinbarte Kaufoption aus. Nach Abschluss der Transaktion ‌hält J. Safra Sarasin ‌100 Prozent an der Holding und damit indirekt an der Saxo Bank. ⁠Fournais soll weiterhin als Verwaltungsratschef der Saxo ‌Bank fungieren, die ⁠als eigenständiges Unternehmen weitergeführt werden soll. Die finanziellen Details der Übernahme, die noch von den Aufsichtsbehörden ‌genehmigt werden ⁠muss, blieben vertraulich. Safra ⁠Sarasin, die insgesamt Vermögen von über 460 Milliarden Dollar verwaltet, hatte die Übernahme eines Mehrheitsanteils an Saxo im März abgeschlossen.

(Bericht von Oliver Hirt. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)