Kabinett beschließt Haushaltsentwurf - höhere Schulden
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett hat den Regierungsentwurf für den Haushalt 2027 beschlossen. Die Pläne sehen höhere Ausgaben und mehr Schulden vor./hoe/DP/jha
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