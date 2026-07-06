Kabinett beschließt Haushaltsentwurf - höhere Schulden

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BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett hat den Regierungsentwurf für den Haushalt 2027 beschlossen. Die Pläne sehen höhere Ausgaben und mehr Schulden vor./hoe/DP/jha

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