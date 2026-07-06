Kanada bestellt ein Dutzend U-Boote bei deutscher Werft TKMS

dpa-AFX · Uhr
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HALIFAX (dpa-AFX) - Die kanadische Regierung will ihre neuen U-Boote vom Nato-Verbündeten Deutschland bauen lassen. Der milliardenschwere Auftrag für bis zu zwölf U-Boote geht an den Kieler Marineschiffbauer TKMS , wie der kanadische Premierminister Mark Carney in Halifax mitteilte./cn/DP/he

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