Kanada bestellt ein Dutzend U-Boote bei deutscher Werft TKMS
dpa-AFX · Uhr
HALIFAX (dpa-AFX) - Die kanadische Regierung will ihre neuen U-Boote vom Nato-Verbündeten Deutschland bauen lassen. Der milliardenschwere Auftrag für bis zu zwölf U-Boote geht an den Kieler Marineschiffbauer TKMS , wie der kanadische Premierminister Mark Carney in Halifax mitteilte./cn/DP/he
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