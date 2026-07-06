KI-Infrastruktur: Wohin die zweite Welle des Booms das Geld trägt

Was bewegt das Thema?

Nach den Zahlen von Gartner werden 2026 rund 2,59 Billionen Dollar in KI investiert. Seit 2023 wachsen diese Ausgaben im Schnitt um mehr als 28 Prozent pro Jahr. Der größte Sprung steht 2026 an: Von 2025 auf 2026 legen die Investitionen um mehr als 40 Prozent zu.

Von diesen rund 2,6 Billionen Dollar entfallen etwa 1,4 Billionen Dollar auf die KI-Infrastruktur. Das sind mehr als 45 Prozent der gesamten KI-Ausgaben. Der Bereich umfasst Gebäude, Energie- und Kraftwerksanschlüsse, die Schaltkreise zur Verbindung der einzelnen Elemente sowie die Kühlkreisläufe, die zum Herunterkühlen der GPUs nötig sind.

Chancen am deutschen Markt

Auf der Profiteur-Seite stehen auch deutsche Unternehmen. Siemens und ABB decken die Elektrifizierung und Automatisierung ab. Nokia liefert Netzwerktechnik, Siemens Energy profitiert über den Auftragseingang, und Hochtief ist über den Bausektor stark eingebunden. Damit ergeben sich für die zweite Welle des KI-Booms konkrete Ansatzpunkte am deutschen Markt.

Martins Einschätzung

Die zweite Welle des KI-Booms rund um die Infrastruktur zählt zu meinen Hauptanlagethemen. Der Bereich ist breit aufgestellt und reicht von Gebäuden und Energie bis zu Kühltechnik und Netzwerktechnik. Neben dem stark beachteten US-Markt bieten auch deutsche Werte wie Siemens, ABB, Siemens Energy und Hochtief interessante Ansatzpunkte.