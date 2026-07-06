Kirgistan eröffnet Tamchy Special Financial Investment Territory am Issyk-Kul



EQS-Media / 06.07.2026 / 09:20 CET/CEST



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Issyk-Kul, Kirgistan - Der Präsident der Kirgisischen Republik, Sadyr Japarov, hat die Tamchy Special Financial Investment Territory (SFIT) eröffnet, eine neue internationale Jurisdiktion am Ufer des Gebirgssees Issyk-Kul. Zu den ersten angesiedelten Unternehmen, die sich bereits während der Eröffnungszeremonie niederließen, zählen Unternehmen aus Südkorea, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Hongkong, der Schweiz und Kasachstan. Zwanzig Unternehmen aus aller Welt sind derzeit dabei, sich in der Tamchy SFIT anzusiedeln.

Ihren Höhepunkt fand die Zeremonie, als Japarov symbolisch einen Schalter in Form eines Geotags betätigte und Tamchy SFIT damit im Wortsinn auf die globale Finanzlandkarte setzte.

„Der Wandel in der Weltwirtschaft lässt die Nachfrage nach neuen Zentren wirtschaftlicher Aktivität steigen, an denen internationale Standards mit echter Innovationsfreiheit und langfristigen Investitionen einhergehen. Tamchy SFIT ist unser nationales Projekt und unsere Antwort auf die Bedürfnisse international tätiger Unternehmen. Wir errichten ein Finanzzentrum von Grund auf, mit einem unabhängigen Gericht, einer modernen Regulierungsbehörde und Regeln, die sich nicht mit jedem Trend ändern. Ich habe keinen Zweifel, dass Tamchy SFIT ein neues Kapitel in der Geschichte Kirgistans aufschlagen wird", sagte Präsident Japarov.

Tamchy SFIT arbeitet nach den Grundsätzen des englischen Common Law und verfügt über eine eigene Finanzaufsicht, ein internationales Zentrum für Streitbeilegung sowie ein digitales Registerportal nach dem Single-Window-Prinzip. Ein besonderes Steuerregime garantiert für 49 Jahre einen Steuersatz von null Prozent auf Gewinne, Dividenden und Kapitalgewinne sowie eine Befreiung von der Umsatzsteuer. Zudem sind eine vollständige ausländische Eigentümerschaft und die uneingeschränkte Rückführung von Gewinnen möglich.

Auf einer Fläche von rund 6.000 Hektar verfügt Tamchy SFIT bereits über ein voll funktionsfähiges Business Center; Hotels und Wohngebäude befinden sich im Bau. Der internationale Flughafen Issyk-Kul ist fußläufig erreichbar.

„Große Finanzzentren entstehen dort, wo man versteht, was internationales Kapital und internationale Unternehmen benötigen. Genau das bietet Tamchy SFIT: eine vertrauenswürdige, flexible und für Investoren bereite Plattform für Unternehmen, die nachhaltig wachsen wollen. Ausgerichtet an internationalen Höchststandards, verankert im englischen Common Law und positioniert am Schnittpunkt von fünf EAWU-Volkswirtschaften und dem eurasischen Korridor, bietet die Zone eine Jurisdiktion, die neutral, unabhängig und auf Dauer angelegt ist", sagte Ali Ijaz Ahmad, Erster Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats von Tamchy SFIT.

Zu den ersten Führungskräften, die sich für Tamchy SFIT entschieden, gehört Seo Dong Hyun, CEO von Serim.

„In den vergangenen dreißig Jahren, in denen ich in die Halbleiterbranche, in Hightech und in Energie investiert habe, habe ich zu schätzen gelernt, dass Rechtssicherheit und Vertrauen in das Regulierungssystem das Fundament langfristiger Investitionen bilden. Genau auf diesen Grundsätzen wurde die Tamchy SFIT gegründet. Besonders bemerkenswert ist, dass ein Projekt dieser Größenordnung in nur einem Jahr umgesetzt wurde, schneller als in jeder anderen Jurisdiktion, die ich kenne. Heute habe ich hier meine Familienholding registriert. Für mich ist das keine Investition für Jahre, sondern für Generationen", sagte er.

Bis 2035 will Tamchy rund 4.000 ansässige Unternehmen anziehen und mehr als 10.000 Arbeitsplätze schaffen. Der erwartete Beitrag zur Volkswirtschaft des Landes wird für den Zeitraum von 2026 bis 2035 auf 20 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Kontakt:

Pressestelle Tamchy Special Financial Investment Territory

tamchysfit.com

press@tamchysfit.com

Emittent/Herausgeber: The Tamchy Special Financial Investment Territory (SFIT)

Schlagwort(e): Finanzen

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