Was bewegt die Aktie?

Meta zeigt zuletzt eine hohe Volatilität. Ein deutlicher Kursschub entstand, als der Konzern ankündigte, Rechenleistung verkaufen und ein Cloud-Geschäft aufbauen zu wollen, wie es die anderen Hyperscaler bereits betreiben. Am Donnerstag gab die Aktie mehr als die Hälfte dieser Bewegung wieder ab, nachdem intern die Entwicklung der KI-Agenten langsamer verläuft als erwartet.

Neu ist das Gespräch mit Samsung über die Produktion eigener KI-Chips. Der Auftrag erreicht eine Größenordnung von rund 6,5 Milliarden Dollar und soll auf Samsungs 2-Nanometer-Prozess basieren. Bisher lässt Meta seine KI-Beschleuniger bei Taiwan Semiconductor fertigen. Mit dem Schritt baut Meta die eigenen Chipaktivitäten weiter aus und will unabhängiger von externen Produkten werden. Bis 2030 peilt der Konzern eine Rechenzentrums-Kapazität von fünf Gigawatt an.

Der Entwicklungszyklus ist sehr schnell: Meta plant rund alle sechs Monate neue KI-Chips. Langfristig könnte der Konzern dieses Geschäft ausweiten und Chips an andere Kunden verkaufen, ähnlich wie es Amazon vorgemacht hat. Die starken Wachstumszahlen im Werbegeschäft belegen bereits, dass die KI-Optimierung in den Anzeigen und Apps funktioniert.

Martins Einschätzung

Meta bekommt man aktuell für ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von unter 18 für die nächsten zwölf Monate, bei einem PEG-Ratio deutlich unter eins. Damit lässt sich die Aktie gut und gerne als günstig bezeichnen. Der Markt honoriert die starken Werbeerlöse aus meiner Sicht zu wenig. Nvidia-CEO Jensen Huang hält Meta für das Unternehmen, das KI am cleversten einsetzt. Wer langfristig investiert und noch keine Position hält, kann jetzt über den Aufbau nachdenken.