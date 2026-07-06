Was bewegt die Aktie?

Nemetschek stand nach einem sehr langen Aufwärtstrend unter Druck, weil der Markt bei Software-as-a-Service-Unternehmen die künftige Relevanz gegenüber neuen KI-Modellen infrage stellte. Die daraus folgenden Abverkäufe spitzten sich zu. Die Deutsche Bank hat den Wert nun wieder mit Kaufen und einem Kursziel von 75 Euro aufgenommen.

Als Treiber wirkt die Übernahme von HCSS (Heavy Construction System Specialists), einem US-Unternehmen, das Nemetschek von Thoma Bravo übernommen und den Kauf vor rund fünf Tagen abgeschlossen hat. Der Zukauf stärkt die Position in Nordamerika und öffnet den großen Markt für Infrastruktur und Tiefbau. Damit vergrößert sich der adressierbare Gesamtmarkt deutlich, was in den nächsten Quartalen für zusätzliches Wachstum sorgen sollte. Die Analysten erwarten bereits für das erste Quartal bessere Ergebnisse als bisher angenommen.

Charttechnik

Der Kurs fiel innerhalb von vier Wochen sehr schnell, weshalb auch eine schnelle Gegenbewegung wahrscheinlich ist. Das Kursziel von 75 Euro liegt knapp über dem Zwischenhoch aus dem März. Darüber beginnen die größeren Widerstände bei 80 Euro und knapp unter 90 Euro. Der Weg bis zur Marke von 70 Euro sollte dagegen relativ frei sein. Ein Drittel-Retracement der Abwärtsbewegung würde bereits in Richtung 80 Euro führen.

Martins Einschätzung

Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 20 ist die Aktie zu billig, weil der Kurs in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist, die Bewertung parallel dazu aber zurückgekommen ist. Die jüngste Kursbewegung spiegelt die fundamentale Lage nicht wider. Das Kursziel von 75 Euro gefällt mir außerordentlich gut.

Deshalb setze ich hier ausnahmsweise gegen die trendfolgende Struktur auf eine Trendwende. Mit einem Stop knapp unter 50 Euro liegt das Risiko bei rund zwölf bis 13 Prozent, dem steht auf der Oberseite ein deutlich größeres Chancenpotenzial gegenüber.