Novartis übernimmt britische Myricx Bio für 1,1 Milliarden Dollar
Zürich, 06. Jul (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis übernimmt für 1,1 Milliarden Dollar das britische Biotechnologie-Unternehmen Myricx Bio, das eine neue Klasse von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) entwickelt. Der Zukauf solle die Onkologie-Pipeline von Novartis stärken, teilte das Unternehmen am Montag mit. Myricx entwickelt zwei Hauptwirkstoffkandidaten, deren Technologie Resistenzen gegen bestehende ADC-Wirkstoffe überwinden soll und bei verschiedenen soliden Tumoren eingesetzt werden könnte. Der Abschluss der Transaktion ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant, wobei zusätzlich bis zu 400 Millionen Dollar an Meilensteinzahlungen fließen könnten.
(Bericht von Marleen Käsebier, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)