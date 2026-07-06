Novartis übernimmt britische Myricx Bio für 1,1 Milliarden Dollar

Reuters · Uhr
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Zürich, ⁠06. Jul (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis übernimmt für 1,1 Milliarden Dollar das ‌britische Biotechnologie-Unternehmen Myricx Bio, das eine neue Klasse von ⁠Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) ⁠entwickelt. Der Zukauf solle die Onkologie-Pipeline von Novartis stärken, teilte das Unternehmen am Montag mit. Myricx ‌entwickelt zwei Hauptwirkstoffkandidaten, ‌deren Technologie Resistenzen gegen bestehende ADC-Wirkstoffe überwinden soll ⁠und bei verschiedenen soliden Tumoren ‌eingesetzt werden ⁠könnte. Der Abschluss der Transaktion ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant, ‌wobei ⁠zusätzlich bis zu ⁠400 Millionen Dollar an Meilensteinzahlungen fließen könnten.

(Bericht von Marleen Käsebier, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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